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Жилье ветеранам, помощь детям и родителям. Ямальцы пришли на прием к главе региона
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Жилье ветеранам, помощь детям и родителям. Ямальцы пришли на прием к главе региона 

ИА Север-Пресс 57 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в приёмной председателя партии «Единая Россия» провёл очередной личный приём граждан.
В этот раз на приём к главе региона пришла труженица округа, которая с мужем на двоих имеет трудовой стаж больше 92 лет. Заявительница попросила оказать содействие в получении жилого помещения в Тюмени. Выяснилось, что вместе с супругом жительница Салехарда состоит в списках претендующих на получение социальных выплат по программе «Сотрудничество» в 2018 году.
«Мы скромно ждём, всю жизнь отработали здесь и продолжаем работать. Никого ни о чём не просили, всё сами. Но посоветовали к вам обратиться, чтобы точный ответ о переселении в Тюмень был», — сказала она.
Положительный ответ заслуженным ветеранам и решение по обращению губернатор дал сразу на приёме.
Положительно решился вопрос и с поддержкой многодетной матери, живущей по договору социального найма в квартире в Салехарде. Глава администрации города Иван Кононенко и социальные службы муниципального образования взяли семью под особый контроль для предоставления всех необходимых льгот и выплат, а также оперативной помощи.
От имени группы родителей обратилась к главе региона жительница Муравленко с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта зданий детских садов. Заявительница — педагог и член родительского совета в одном из них — отметила, что в зданиях нужно полностью обновить системы водо— и теплоснабжения, капитального ремонта требуют пищеблок, групповые помещения, туалетные комнаты и буфетные помещения. Обоснование на проведение ремонтов есть, подчеркнула она.
Присутствующий на приёме директор департамента строительства и жилищной политики округа Юрий Теряев сообщил, что объекты значатся на контроле и в планах работ. Как сообщает пресс-служба главы региона, он попросил передать всю имеющуюся документацию для дополнительного рассмотрения. Решение вопроса будет.
В этот же день положительно решили обращения из села Мужи Шурышкарского района.
Такие встречи проходят регулярно и в этот раз открыли серию диалогов с ямальцами. Завтра, 20 апреля, состоится единый региональный день приёма граждан в отделениях «Единой России». В 60 населённых пунктах округа весь день жителей региона будут принимать главы и депутаты муниципальных образований.
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