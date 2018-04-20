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Победители конкурса «боевых машин» 9 мая поедут на парад в Ставрополе
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Победители конкурса «боевых машин» 9 мая поедут на парад в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Победители и лауреаты конкурса «Экипаж машины боевой», объявленного администрацией Ставрополя, смогут принять участие в военном параде на площади Ленина в День Победы, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии.
Конкурс проводится не первый раз, его уже можно назвать традиционным.
Для того, чтобы принять в нём участие, нужно тематически оформить свой автомобиль, чтобы он соответствовал духу победы в Великой Отечественной войне. Таким оригинальным образом отдать дань памяти подвигам всех солдат может каждый желающий.
Заявки на участие принимают до 3 мая. Подробности по телефону 29-75-36.
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 Ещё 2 источника 
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