Победители конкурса «боевых машин» 9 мая поедут на парад в Ставрополе

Победители и лауреаты конкурса «Экипаж машины боевой», объявленного администрацией Ставрополя , смогут принять участие в военном параде на площади Ленина в День Победы, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии.

Конкурс проводится не первый раз, его уже можно назвать традиционным.

Для того, чтобы принять в нём участие, нужно тематически оформить свой автомобиль, чтобы он соответствовал духу победы в Великой Отечественной войне. Таким оригинальным образом отдать дань памяти подвигам всех солдат может каждый желающий.

Заявки на участие принимают до 3 мая. Подробности по телефону 29-75-36.