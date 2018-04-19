Ещё
Братья Шаймиевы попали в рейтинг богатейших бизнесменов по версии Forbes
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Братья Шаймиевы попали в рейтинг богатейших бизнесменов по версии Forbes 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева вновь попали в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
С состоянием $1200 млн гендиректор «Татавтодора» 56-летний Айрат Шаймиев разместился на 87 месте (в 2017 был на 88 с $1100 млн). Президент ФК «Рубин» 53-летний Радик Шаймиев расположился на 88 месте, его состояние также оценивается в $ 1200 млн ($1100 млн в 2017 г.).
Председатель совета директоров группы ТАИФ Рустем Сультеев занял 96 место с состоянием в $1100 млн Гендиректор ТАИФа Альберт Шигабутдинов, заработав $1100 млн, занял 98-е место.
Напомним, татарстанские парламентарии отчитались о доходах за 2017 год. В лидерах по заработкам — семья гендиректора ЗАО «Кулон» Альберта Фахрутдинова.
АиФ Казань: последние новости
Несмотря на отмену митинга, в Осиново состоялся народный сход против МСЗ В Казани начали ремонтировать Ленинскую дамбу, которая изношена на 80% В дни игр чемпионата мира по футболу будут закрывать ул. Чистопольскую
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО222
Япония заявила протест России402
8 лет за кокаиновый круиз21
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Россияне «изменили» доллару33
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение