Братья Шаймиевы попали в рейтинг богатейших бизнесменов по версии Forbes 

Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева вновь попали в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
С состоянием $1200 млн гендиректор «Татавтодора» 56-летний Айрат Шаймиев разместился на 87 месте (в 2017 был на 88 с $1100 млн). Президент ФК «Рубин» 53-летний Радик Шаймиев расположился на 88 месте, его состояние также оценивается в $ 1200 млн ($1100 млн в 2017 г.).
Председатель совета директоров группы ТАИФ Рустем Сультеев занял 96 место с состоянием в $1100 млн Гендиректор ТАИФа Альберт Шигабутдинов, заработав $1100 млн, занял 98-е место.
Напомним, татарстанские парламентарии отчитались о доходах за 2017 год. В лидерах по заработкам — семья гендиректора ЗАО «Кулон» Альберта Фахрутдинова.