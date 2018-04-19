Братья Шаймиевы попали в рейтинг богатейших бизнесменов по версии Forbes

АиФ Казань: последние новости

Несмотря на отмену митинга, в Осиново состоялся народный сход против МСЗ

В Казани начали ремонтировать Ленинскую дамбу, которая изношена на 80%

В дни игр чемпионата мира по футболу будут закрывать ул. Чистопольскую