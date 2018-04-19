«Бессмертный полк» в ЯНАО: как присоединиться к шествию?

По всей России и за рубежом, помимо парадов и торжеств в честь Дня Победы, состоится ставшая народной акция — «Бессмертный полк». В прошлом году в ней участвовало около 26 тысяч ямальцев по всему региону. «Красный Север» узнал, как стать участником будущего шествия и где заказать портреты героических родственников.

Находки с «большой земли» восстанавливают за полдня

Семья Денисовых из Салехарда впервые присоединится к «Бессмертному полку». Портреты родственников уже готовы.

Татьяна Александровна показывает небольшие старые фотографии дедушек: своего и супруга. Снимки удалось найти в архивах родственников этой зимой.

— Давно хотели присоединиться к акции, но младший ребенок был еще сильно маленьким. Нынче пойдем в Салехарде вместе со старшими дочерями, — рассказала женщина. По ее словам, тема настолько дорога и волнительна, что даже просто смотреть на фотографии своих героев не может без слез.

— В прошлом году были в Волгограде , прошли по пути одного из дедушек, который воевал там. Мы с мужем считаем, что очень важно было показать эти места нашим детям, — подчеркнула она.

Портреты она заказала в типографии «Северного издательства» по совету знакомых.

— Работа над одним портретом на пенокартоне занимает примерно полдня, все зависит от состояния снимка и объема ретуширования, — рассказала Наталья Павлова , начальник отдела допечатной подготовки. Такая фотография обойдется примерно в 550 рублей.

Заказы принимают и в рекламном агентстве «Альфа». В компании рассказали, что в прошлом году последние срочные портреты доделывали утром в день праздника. Работа мастера стоит от 350 до 850 рублей.

Салехардцев, решивших присоединиться к акции, будут ждать 9 мая на площади возле ЦКиС «Геолог», начало шествия в 15 часов дня. Никакой заблаговременной заявки не требуется, сообщили в пресс-службе администрации города. Закончится шествие на пантеоне «Парк Победы». В прошлом году в «Бессмертный полк» в Салехарде вошли более трех тысяч человек.

Акция «Бессмертный полк» зародилась в 2012 году как гражданская инициатива в Томске . Ее подхватили миллионы россиян и жителей других стран.

Нет фото для таблички? Выход есть!

Горожане разных возрастов заботятся о том, что восстановить не только портреты воевавших родственников, но и историю их подвигов.

— Запомнилась прошлогодняя история. У одной семьи совсем не сохранилось фотографий родственника, но где-то в интернете они нашли список, в котором числился их воин. Из этого списка я сделал специальное фото. С ним и пошли в «Бессмертном полку», — рассказал предприниматель Андрей Емельяненко. Он отметил, и фотографии приносят люди совершенного разного воз-раста, много тех, кому за 30 и кто старается больше узнать о подвигах своих дедов и прадедов.

Работа над портретом в среднем обходится в 400-550 рублей. В городском управлении культуры подчеркивают: если подходящего фото нет, можно просто написать на транспаранте данные об участнике войны. При этом использовать какую-либо политическую или коммерческую символику запрещено!

Шествие начнется в 15 часов от железнодорожного вокзала. И завершится на площади Нака, где пройдет праздничный концерт.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

В шествие найдется место всем

Для участия в акции «Бессмертный полк» никаких ограничений нет, нужно просто прийти к назначенному месту.

В городской администрации уже решается вопрос по организации колонны и времени сбора.

— Новоуренгойцам с портретами героических родственников нужно подойти к городской площади и присоединиться к колонне, — рассказали в информационно-аналитическом управлении. — Время сообщим заранее в местных СМИ.

Отреставрировать пожелтевшие от времени снимки прославленных родственников можно в фотоателье или салонах. Так как дело трудоемкое, то лучше позвонить и уточнить, возьмутся ли. Самое сложное восстановление фотографии обойдется примерно в 1300 рублей, простое — в 200 рублей.

Готовый портрет можно защитить от дождя и снега. Ламинированием и изготовление транспаранта формата А4 будет стоить 800-850 рублей.

НОЯБРЬСК Стиль выбирает заказчик

Чтобы избежать ажиотажа, портретами начали заниматься после нового года.

Программист центра «Ровесник» Евгений Овчинников ретуширует снимки и оформляет их в едином стиле. После ноябряне самостоятельно смогут напечатать портреты и участвовать в акции.

Как рассказала «Красному Северу» директор «Ровесника» Наталия Олексеенко, принимать фотографии на обработку начали раньше обычного, в январе. В прошлом году объявление дали весной, и появилось так много желающих, что Евгений трудился и днем и ночью.

— За пять лет, которые мы занимаемся реставрацией, специалисты центра восстановили более двухсот фотографий, — прокомментировала Наталия Олексеенко.

Фотоматериалы для реставрации принимают по адресу: ул. Мира, 84-А, телефоны для справок: 35-78-82, 35-28-04. Обработано уже более 50 снимков.

В 2016 году в шествии участвовали более трех тысяч ноябрян, поэтому на следующий год «Бессмертный полк» разделили на две колонны, которые объединялись перед Площадью Памяти. Как будет проходить «Бессмертный полк» в этом году, станет ясно, когда администрация города опубликует программу праздника. Принять участие в акции сможет каждый.

Как отметили в одном из фотоателье, не все клиенты, заказывающие печать снимков для «Бессмертного полка», хотят, чтобы портреты выглядели в едином стиле, некоторые оформляют по собственному вкусу.

Салоны и папы готовы помочь

Желающих участвовать в акции будут ждать возле Северного гостиного двора.

В прошлом году почтить память участников Великой Отечественной войны собрались почти три тысячи жителей. Для участия в нынешнем шествии заявки подавать заранее не нужно. Достаточно прийти 9 мая к 15 часам к месту сбора. «Бессмертный полк» начнёт движение от торгового комплекса «Северный гостиный двор» и проследует по улице Зверева к мемориалу «Вечный огонь».

Подготовить портрет ветерана можно в любом фотосалоне. Реставрация снимка, в зависимости от сложности, стоит в пределах 1500 рублей.

Сложнее с изготовлением основы для портретов. Некоторые надымчане справляются сами. А тем, у кого нет такой возможности, готовы помочь общественники. Например, в «Папиной мастерской» Фонда «Светлые лица» табличку сделают за символическую плату, вдобавок могут заламинировать портрет формата А4.

— В прошлом году наши папы-умельцы с удовольствием помогали обратившимся, — говорит информационный директор Фонда Елена Шинкарук . — В этом году мы тоже не откажем. Материалы есть.

Чтобы помочь надымчанам подготовиться к акции, у общественников есть все необходимое.