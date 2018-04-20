Глава Зауралья считает банкротство «Курганмашзавода» единственным выходом для его спасения

Ранее газета РБК сообщила, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов направил вице-премьеру Дмитрию Рогозину письмо, в котором предложил рассмотреть вопрос о банкротстве «Курганмашзавода». По информации издания, письмо датировано 2 апреля 2018 года. В нем указывается, что Чемезов считает необходимым начать банкротство КМЗ, впоследствии объединив его с тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (КБП).

"Убежден, что все решения согласованы с правительством РФ . Есть постановление, где все шаги расписаны по финансовому оздоровлению предприятия, там четко расписано, кто за что отвечает. С учетом большой закредитованности этого предприятия, скорее всего, другого выхода [банкротства] из кризисной ситуации нет", — сказал губернатор в кулуарах совещания по выпуску предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции.

По его словам, сейчас главной задачей является сохранение коллектива завода и объемов производства. «Для нас присоединение (к тульскому конструкторскому бюро — прим. ТАСС) нежелательно. Главное для нас — сохранение коллектива. Сейчас на заводе трудится более 6,5 тыс. человек. Все основные работы будут оставлены на территории „Курганмашзавода“, — отметил Кокорин.

О заводе

КМЗ — одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран.

Также предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини— тракторы, автоприцепы, оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.

В начале мая 2017 года Минобороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с КМЗ 352 млн рублей по контракту на поставку боевой машины пехоты „Курганец-25“ в 2014-2016 годах, суд в удовлетворении иска отказал.

Челябинский кузнечно-литейный завод в июле потребовал от КМЗ более 85,7 млн рублей, ГТЛК — более 8,7 млн рублей, Минский механический завод имени С. И. Вавилова — более 212,7 млн рублей. В сентябре в дело вступил Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы, который просит признать обоснованной задолженность КМЗ в размере 4,2 млн рублей.