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Какой батальон больше всего напугал Наполеона
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Какой батальон больше всего напугал Наполеона 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Русский медведь — один из гротескных образов-клише, веками прочно связанных с нашей страной. И по улицам Москвы он среди бела дня ходит, и водку пьет — разве что только в армии не служит. Однако русские с присущей им смекалкой всегда могли не только высмеивать этот образ, но и извлекать из него пользу. Например, напугать «медвежьим батальоном» солдат Наполеона.
Павел Иванович Мельников-Печерский в своей книге «На горах» описал этот интересный случай.
«Когда французы из московского полымя попали на русский мороз, забирали их тогда в плен сплошь да рядышком, и тех полонянников по разным городам на житье рассылали. И в Сергач сколько-то офицеров попало, полковник даже один. На зиму в город помещики съехались, ознакомились с французами и по русскому добродушию приютили их, приголубили. Полонянникам не житье, а масленица, а тут подоспела и настоящая весела, честна Масленица, Семикова племянница. Сегодня блины, завтра блины — конца пированьям нет. И разговорились пленники с радушными хозяевами про то, что летом надо ждать.
«Не забудет, говорят, Наполеон своего сраму, новое войско сберёт, опять на Россию нагрянет, а у вас всё истощено, весь молодой народ забран в полки — не сдобровать вам, не справиться». Капитан-исправник случился тут, говорит он французам: «Правда ваша, много народу у нас на войну ушло, да это беда ещё невеликая, медведей полки на французов пошлём».
Пленники смеются, а исправник уверяет их: самому-де велено к весне полк медведей обучить и что его новобранцы маленько к службе уж привыкли — военный артикул дружно выкидывают. Послезавтра милости просим ко мне на блины, медвежий баталион на смотр вам представлю».
А медвежатники по белу свету шатались только летней порой, зимой-то все дома. Повестили им от исправника, вели бы медведей в город к такому-то дню. Навели зверей с тысячу, поставили рядами, стали их заставлять палки на плечо вскидывать, показывать, как малы ребята горох воровали. А исправник французам: «Это, говорит, ружейным приёмам да по-егерски ползать они обучаются». Диву французы дались, домой отписали: сами-де своими глазами медвежий баталион видели».
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