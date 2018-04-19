Взлет цены на алюминий после падения акций «Русала»

русала алюминий заводВзлет цены на алюминий после падения акций «Русала» Nitesh Shah, аналитик компании ETF Securities, считает: «Основной причиной и катализатором роста цен на алюминий явились санкции против России . Эти санкции привели к сжатию рынка. Кроме того, слабый доллар и общая повышательная тенденция на рынке металлов в последние дни также сыграли роль в росте котировок алюминия».

Взлет цены на алюминий произошел через месяц после введения Президентом Трампом 10% пошлин на ввоз металла в США . Дональд Трамп подчеркивал, что импортные тарифы не окажут отрицательного влияния на экономику США.

Еще 6 апреля он опубликовал твит: «Несмотря на алюминиевые тарифы, цены на алюминий УПАЛИ на 4%. Люди разводят руками. Но я не удивлен! Деньги текут в закрома США и создаются новые рабочие места, рабочие места, рабочие места!».

Действительно, в день публикации твита Президентом США цены на алюминий были ниже, чем год назад. Но с момента введения антироссийских санкций котировки металла взлетели на 20%.