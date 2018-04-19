Ещё
Взлет цены на алюминий после падения акций «Русала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

Взлет цены на алюминий после падения акций «Русала» 

Банки Сегодня 40 минут назад
Фото: Банки Сегодня
русала алюминий заводВзлет цены на алюминий после падения акций «Русала»Nitesh Shah, аналитик компании ETF Securities, считает: «Основной причиной и катализатором роста цен на алюминий явились санкции против России. Эти санкции привели к сжатию рынка. Кроме того, слабый доллар и общая повышательная тенденция на рынке металлов в последние дни также сыграли роль в росте котировок алюминия».
Взлет цены на алюминий произошел через месяц после введения Президентом Трампом 10% пошлин на ввоз металла в США. Дональд Трамп подчеркивал, что импортные тарифы не окажут отрицательного влияния на экономику США.
Еще 6 апреля он опубликовал твит: «Несмотря на алюминиевые тарифы, цены на алюминий УПАЛИ на 4%. Люди разводят руками. Но я не удивлен! Деньги текут в закрома США и создаются новые рабочие места, рабочие места, рабочие места!».
Действительно, в день публикации твита Президентом США цены на алюминий были ниже, чем год назад. Но с момента введения антироссийских санкций котировки металла взлетели на 20%.
Банки Сегодня: последние новости
Сечин дал показания в суде в защиту Улюкаева «Холодная» столица Казахстана слабо пригодна для жизни «АК БАРС» Банк анонсировал выступление своих спикеров на FinSMM 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию407
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»340
Германия просит освободить ее от санкций против России66
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля94
Япония отказалась от российского алюминия54
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
01:09
Германия просит освободить ее от санкций против России
В мире
04:21
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Интернет Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение