Политическая буря в Кыргызстане

На этой неделе парламент объявил вотум недоверия правительству Сапара Исакова. Впервые после конституционной реформы 2016 года. Процедура радикальная. Она означает, что премьер не просто не справился с работой, но и то, что депутаты осуждают его политическую позицию и даже лишают его звания экс-премьер-министра. При чем здесь коррупция и кто пришел на смену Исакову? Материал корреспондента «МИР 24» Жазгуль Каримовой.

Утро четверга. Мухаммедкалый Абылгазиев еще не премьер. Впереди встреча с депутатами, ответы на десятки каверзных вопросов. При встрече многие здороваются, улыбаются. Ведь Абылгазиев давно «свой». Он доверенное лицо президента, кадровый чиновник, прошедший все ступени карьерной лестницы. Вот он в кресле председателя соцфонда. Вот рядом с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Когда тот возглавлял правительство, Абылгазиев был его первым замом. Вот визит в Узбекистан . Это он возглавил комиссию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении самолета близ аэропорта «Манас». Он же был советником президента, а затем руководителем его аппарата. Абылгазиев оказался единственным претендентом на пост премьера. Поэтому искать кандидатуру долго не пришлось.

Абылгазиев занял место Сапара Исакова. Во главе правительства тот был восемь месяцев. Выходец из правящей партии социал-демократов, ставленник бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева

Четверг, 19 апреля. Депутаты отправляют Исакова в отставку. Радикально. Объявляют правительству вотум недоверия. «За» проголосовало абсолютное большинство — 102 депутата из 112.

Акылбек Жапаров. «Последние кадровые вопросы даже самых ярых сторонников правительства и ушедшего президента просто заставили принять принципиальное решение через вотум недоверия. Парламент единодушно, что меня крайне удивило, даже фракция СДПК , полностью поддержал этот вотум», — говорит депутат от фракции « Бир Бол

Кадровые вопросы — последние назначения. Исаков поставил руководить финансовой полицией экс-замглавы госбезопасности Болота Суюмбаева, которого днем ранее уволил президент. Однако это лишь послужило спусковым крючком.

«Смена правительства в принципе была вопросом решенным. Оставалось непонятным, когда это произойдет. И вот назначение Суюмбаева на такую высокую должность послужило триггером для этих быстрых событий, когда в течение одного дня все произошло. Там было много вопросов касательно его компетенции, вопросов, касающихся коррупционных проявлений», — говорит политолог Темирлан Ибраимов.

Исхак Масалиев. «Правительство вместо занятия хозяйственными вопросами занималось политическими. Многие проекты, связанные с этим правительством, к сожалению, вызвали большой отрицательный резонанс в обществе. Начнем с того, что проект «Лигласс», «Умный город», Верхне-Нарынский каскад ГЭС, проект «Безопасный город», принимает (инвесторов), потом отказывает им», — говорит депутат от фракции «Онугуу-Прогресс»

Свою роль сыграла и авария на ТЭЦ Бишкека . Январь, аномальные холода. Жители столицы на четыре дня остались без отопления. Разбирательства неожиданно вскрыли халатность и коррупцию.

На модернизацию теплоэлектроцентрали Китай выделил кредит общей суммой 386 миллионов долларов. Часть денег, по данным следствия, ушла в карманы чиновников. Все закончилось арестами. В том числе на скамью подсудимых попали теперь уже бывший глава «Электрических станций» Бердибек Боркоев и начальник «Нацэнергохолдинга» Айбек Калиев . Последнего Исаков пытался защищать до конца, отправив его в отставку лишь накануне своей собственной.

«Сейчас работает комиссия, скоро отчитается. Там, как мы видим, много коррупционных моментов. Разве могут плоскогубцы стоить 600 долларов? Или видеонаблюдение тысячи долларов?» — говорит депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев.

Четверг. После голосования депутатов прошло всего три часа. Сооронбай Жээнбеков подписывает указ об отставке премьера. Парламент и глава страны сработали, можно сказать, в унисон.

«Думаю, что теперь взаимодействие будет более тесное. Прежде всего, между премьером и президентом. Потому что когда был Сапар Исаков , мы видели определенное противостояние, и это не было секретом. Это негативно сказывалось на обстановке в стране, политическом климате и эффективности работы самого правительства», — говорит политолог Ибраимов.

Пятница, вечер. Парламент выбирает нового премьера — Мухаммедкалыя Абылгазиева. Кабинет министров пока обновился наполовину. Абылгазиев поменял всех замов, министров внутренних дел, экономики, здравоохранения, главу МЧС , а на вакантное место назначили главу нацбезопасности.

«Вот эта практика для меня приятна. У нас нет времени месяцами создавать правительство, коалицию большинства. Сейчас не то время, нужно все делать быстро, время идет», — говорит депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Тынчтык Шайназаров

Абылгазиев подчеркнул, что все решения будут прозрачными. Бюджет Кыргызстана под контролем. А страна продолжит курс на цифровизацию экономики.

«Моя программа называется «Единство, доверие, созидание». Давайте объединимся. Я думаю, пришел момент, когда всем ветвям власти нужно работать в мире и согласии, улучшать жизнь народа. Двигатель нашей страны — человеческий ресурс, поэтому мы в первую очередь будем повышать уровень жизни каждого кыргызстанца», — говорит новый премьер-министр страны.

Еще одно, пожалуй, самое главное обещание: новое правительство в первую очередь будет заниматься не политикой, а социально-экономическим развитием страны. То есть думать о людях.

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