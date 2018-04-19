День местного самоуправления отметили в Ясеневе

16 апреля, состоялся семинар депутатов с жителями Ясенево на тему: «Местное самоуправление на современном этапе развития».

Организаторами выступили Совет депутатов муниципального округа Ясенево и местное районное отделение партии «Единая Россия»

«Сегодня институт местного самоуправления является той площадкой, на которой развивается диалог между жителями города и властью», — открыла встречу глава муниципального округа Ясенево, депутат Ирина Гришина

Капитальный ремонт, ярмарки выходного дня, замена лифтового оборудования, вопросы капитального строительства, несанкционированная торговля, вопросы о передвижении, медицинское обслуживание, ремонт детской поликлиники и реконструкция тротуаров, — вот вопросы, которые жители задавали народным избранникам.

«Это очень полезный опыт и мы будем продолжать практиковать подобные семинары», — подытожила встречу Ирина Гришина.