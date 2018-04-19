День местного самоуправления отметили в Ясеневе 

16 апреля, состоялся семинар депутатов с жителями Ясенево на тему: «Местное самоуправление на современном этапе развития».
Организаторами выступили Совет депутатов муниципального округа Ясенево и местное районное отделение партии «Единая Россия».
«Сегодня институт местного самоуправления является той площадкой, на которой развивается диалог между жителями города и властью», — открыла встречу глава муниципального округа Ясенево, депутат Ирина Гришина.
Затем жителем предложено было задать интересующие их вопросы. На них отвечали Владимир Деринг, Надежда Кузнецова, Антон Николаев, Яна Крючкова, Ольга Шаина.
Капитальный ремонт, ярмарки выходного дня, замена лифтового оборудования, вопросы капитального строительства, несанкционированная торговля, вопросы о передвижении, медицинское обслуживание, ремонт детской поликлиники и реконструкция тротуаров, — вот вопросы, которые жители задавали народным избранникам.
«Это очень полезный опыт и мы будем продолжать практиковать подобные семинары», — подытожила встречу Ирина Гришина.