Москвичи могут подать декларации по налогу на доходы физлиц не позднее 3 мая

Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2017 г. истекает 3 мая 2018 г., напоминают в управлении Федеральной налоговой службы (ФНС России) по Москве

«Срок предоставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2017 г. — не позднее 3 мая 2018 г.», — сообщили Агентству городских новостей «Москва» в управлении.

Как отмечается на сайте ФНС России, отчитаться о доходах необходимо, если в 2017 г. налогоплательщик продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля 2018 г.