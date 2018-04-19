Сколько денег тратили на водку советские граждане

Культура пития на Руси уходит своими корнями в глубокую древность. Но распространенный миф о том, что «русские пьют больше всех в мире», мягко говоря, не соответствует действительности. Касается это даже такого «национального бренда», как водка, история которой — это вообще отдельный сюжет.

Не углубляясь в развенчивание мифа про «изобретателя водки» Менделеева остановимся на советском периоде нашей истории. Даже в этот, относительно короткий и недавний в исторической перспективе промежуток времени, можно увидеть, что в СССР вовсе не «упивались до беспамятства» поголовно и всем народом. [С-BLOCK]

Молодая советская республика начала свою алкогольную историю с сухого закона, который был принят еще на излёте царской России , в 1914 году. И сами большевики этот самый сухой закон отменять совсем не торопились. Но в 1924 году экономика СССР нуждалась в деньгах, а потому, на прилавках появилась первая совесткая тридцатиградусная водка «Рыковка» (в честь председателя Совнаркома Рыкова) которую именовали в народе «Полурыковкой» веря, что есть и «Рыковка» «настоящая» крепостью 60 градусов.

Стоимость её была кстати говоря довольно высокой. Она стоила один рубль. Для сравнения, в 1925 году, средняя заработная плата рабочего в промышленности составляла 46,6 рубля. И в те же годы, печеный белый хлеб стоил 22 копейки, а вареная колбаса 80-85 копеек. Понятно, что цена не была неподъемной, но на 47 рублей особо в плане алкоголя не разгуляешься. В годы войны к 1944 году производство водки по сравнению с первой третью XX века в СССР упало в 5 раз. Но после войны, государство снова нарастило темпы производства. [С-BLOCK]

Тем не менее рост потребления алкоголя в СССР неуклонно рос, особенно уже в послевоенные годы К примеру, в 60-е на каждого человека в год приходилось потребление 4,6 литра спирта. Путем нехитрых вычислений получается, что на каждого советского гражданина приходилось в год по 23 бутылки водки. Но понятно, что пили в СССР не только её родимую, а и прочие алкогольные напитки, где содержание спирта значительно меньше. Точных же данных именно по потреблению водки государственного стандарта, кстати, принятого только в 1936 году к сожалению, нет. Но даже из этих примерных цифр можно предположить, что с бытовым алкоголизмом в СССР в 60-е было совсем не все так страшно. К примеру, можно сравнить общее потребление алкоголя в Европе в XVI веке, и увидеть, что там приходилось 100 литров алкоголя в год на человека. В одной только Англии в 1733 году производилось 11 миллионов галлонов (примерно 50 миллионов литров) джина. И производство с потреблением продолжали расти и в XX веке. [С-BLOCK]

А если говорить о середине XX века, то, к примеру, в Ирландии в год на человека, еще в пятидесятые приходилось 22 литра крепкого алкоголя, то есть, 44 бутылки виски. Или, вдове больше чем в СССР.

Но, вернемся к СССР. Уже в 70-е количество потребления спирта возросло по сравнению с 60-ми вдвое, и составило 8,44 литра в год на человека. А в 80-е уже 10,6 литра. При этом бутылка водки в тот же период стоила от 3,5 до 5 рублей. А средняя заработная плата, например, рабочего на заводе была 170 рублей. В общем-то уже куда более высокие цифры потребления при куда более доступной в этом отношении цене.

А дальше в 1985 году в СССР ввели «сухой закон», который привел к причудливым результатам. Поскольку официально, конечно, водку пить перестали, но неофициально, пышным цветом расцвело самогоноварение и самогонопотребление, которое кране трудно подсчитать и свети в какие-то статистические данные. [С-BLOCK]

Если же обратиться к совсем недавнему прошлому и посмотреть официальную статистику Организации экономического сотрудничества и развития , то данные опять же будут прелюбопытными. К примеру, в 2010 году в России потребляли 111 литра спирта на человека. И количество это к 2014 снизилось ровно на литр. А вот, например, Литва в 2010 употребляла 12,9 литра спирта, а в 2014 уже 15,2 литра спирта на человека.

Данные ВОЗ несколько выше, но и здесь, количество употребления алкоголя в нашей стране неуклонно снижается, и Россия в плане питья алкоголя не на первом месте. Лидируют: Белоруссия Молдавия и Литва.

В общем, если возвращаться к советской истории, то самыми «алкогольными» годами были как раз годы «самого развитого социализма», правления Брежнева. Но в общем, даже с такими примерными данными по иным странам, на их воне СССР в плане потребления спиртного ничем особым не выделялся, да и был не на самой первой позиции в списке «пьяных стран». Скорее, резкий скачек потребления алкоголя пришелся на «святые девяностые», но там и помимо водки употребляли массу всего интересного.