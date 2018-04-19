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Якутские полицейские разыскали потерявшихся в горах рыбаков
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Якутские полицейские разыскали потерявшихся в горах рыбаков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Солнечнинский пункт полиции ОМВД России по Усть-Майскому району обратилась жительница поселка. Женщина просила оказать содействие в поисках своего мужа, который в компании двух своих друзей поехал рыбачить на горную реку. 48-летний мужчтна обещал жене вернуться через пару дней и пропал.
Поняв всю серьезность ситуации, старший участковый уполномоченный майор полиции Дмитрий Курс и его подчиненный старший лейтенант полиции Ярослав Олейник незамедлительно выехали на поиски рыбаков.
Дело в том, что основную площадь Усть-Майского района занимают горы, непроходимая тайга и горные реки, а местность, куда предположительно направились трое местных жителей, является наиболее труднодоступной. С учетом специфических погодных условий Якутии любое промедление могло обернуться трагедией. В конце апреля в Якутии начинает таять снег, раскрываться реки, и ледовые переправы, которые являются практически единственными путями сообщения, закрываются.
Снарядившись всем необходимым, полицейские выехали на местность, расположенную примерно в 200 км. от пос. Солнечный. Ориентиры поиска были огромны и весьма приблизительны. Через сутки поисков в окрестностях реки Анча полицейские обнаружили пропавших рыбаков. Оказалось, что рыбаков подвела автотехника. Одна из двух машин сломалась, все попытки отремонтировать ее на месте не увенчались успехом.
Примерно еще через сутки рыбаки благополучно добрались до пос. Солнечный в сопровождении майора полиции Дмитрия Курс и старшего лейтенанта Ярослава Олейник.
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