Профессиональный экскурсовод — о «нехоженых тропах» Чехии

Такого на мякине не проведешь

Расскажите сначала, каким ветром вас занесло в Чехию и как вы стали экскурсоводом.

— Закончила истфак в Ленинграде , затем супруга, он был военным, перевели служить в Москву , а уже оттуда десять лет назад мы попали в Прагу . Когда я увидела этот сказочный город, то поняла: вот он, мой шанс, ведь всегда мечтала водить экскурсии, а Чехия и ее столица идеальное место для такой профессии. Я подтвердила свой диплом в Карловом университете, выучила язык, закончила курсы экскурсоводов и спустя полгода, получив лицензию, стала заниматься любимым делом.

Устроились в турфирму?

— Нет, я никогда не работала «на дядю», всегда сама, в одиночку.

А где же туристов брали? В Праге, как я понял, большая конкуренция, много всяких агентств, идет постоянная битва за клиента.

— Помогли соцсети. Сначала пользовалась ресурсом «Одноклассники», мои первые туристы пришли именно оттуда, и я, кстати, до сих пор с ними дружу, они продолжают приезжать в Прагу. А дальше закрутилось, завертелось сарафанное радио. Сейчас у меня своя собственная турфирма в Праге, в ней всего несколько человек, но мы делаем абсолютно все, что можно сделать для туристов в Европе.

Поделитесь секретом такого необыкновенного успеха.

— Если говорить о Чехии, то здесь нет ни одного даже маленького города, ни одного замка, которые бы мы не могли предложить гостям к осмотру. Причем это не формальные варианты, я всегда стараюсь устроить любую экскурсию так, чтобы люди прочувствовали дух или, как сейчас говорят, гений каждого места. Чтобы осталась память на всю жизнь, след в душе, какая-то связь на энергетическом уровне.

Российский турист вчера и сегодня. Как он менялся за эти десять лет?

— Люди стали гораздо более самостоятельными, разборчивыми, грамотными. Если раньше достаточно было дать общую информацию, вывести человека на красивое место, где он воскликнет «вау», то сегодня удивить туриста уже не так легко, ему нужны более глубокие сведения, которые не скачаешь из Интернета. Средний возраст туристов примерно 35-40 лет, это люди в основном самодостаточные, они сами покупают билет на самолет, сами бронируют отель, ищут нужного гида, заказывают экскурсии. Они знают иностранные языки, много где были и хотят за свои деньги получить качественный сервис.

Раньше считалось, что русские за границей грешат алкоголем…

— Это неправда. Как любили выпить в нормальном формате, так и выпивают сейчас. Но говорить, что мы рекордсмены в этом деле, будет сильным преувеличением. Посмотрите в Праге на англичан — целые полчища приезжают сюда в пятницу специально, чтобы «оттянуться по полной», устраивают так называемые мальчишники. Они не просыхают до воскресенья, даже отелей не бронируют, кочуя из бара в бар. Утром в воскресенье продирают глаза: о, да тут еще есть что посмотреть… И бегут на Староместскую площадь или на Карлов мост.

Какие вопросы чаще всего задают гиду? Где выпить лучшего пива, где чего купить?..

— На моих профилях в соцсетях ответы на столь банальные вопросы уже есть, на такие глупости мы не отвлекаемся. Людей интересует, как сегодня живут люди в Чехии: зарплата, пенсия, учеба, медицинское обслуживание… Многих очень удивляет тот факт, что здесь бесплатное высшее образование. И то, как устроена медицина. Про выборы спрашивают, про чешского президента.

Карлов мост и не только

Ну и чем же конкретно можно сегодня удивить или заинтересовать такого искушенного путешественника? К примеру, на экскурсии в замке Глубока-над-Влтавой?

— Проследить связь времен. Рассказать о прежних владельцах замка и их современных потомках, а современные у всех на слуху, один из них князь Шварценберг, он до недавнего времени был министром иностранных дел, конкурировал с Земаном за право стать президентом.

Или, например, я часто встречаю в Вышеграде, в его знаменитом некрополе, россиян, которые ищут могилу великого педагога Яна Коменского. Да, он действительно чех, но свой последний приют нашел в Нидерландах . Другой пример: все знают фильмы Милоша Формана , но никто не ассоциирует его оскароносного «Амадея» с Прагой, все думают, что картина снималась в Вене . А почему Прага?

Потому что режиссер — чех…

— Не только. Главное в том, что именно в Праге сохранилось гораздо больше натуры, близкой Моцарту. Великий композитор говорил: мои пражане меня понимают. На символическую панихиду в Праге пришли четыре тысячи человек, а в Вене на похоронах гения были единицы. Милош Форман это все учитывал.

Или возьмем период совсем близкий — Пражскую весну, 1968 год: что происходило тогда, кто такой Дубчек и чего он хотел, как развивались те трагические события — люди хотят знать, приехав сюда. Я им рассказываю, показываю места, связанные с теми непростыми страницами нашей общей истории.

Понятно, что есть проверенные классические маршруты: Карлов мост, Пражский град, Карловы Вары , Чешский Крумлов… А остались ли такие уголки, куда ведут «нехоженые тропы»?

— Если вам кто-то скажет, что да, то не верьте. Таких мест сегодня нет. Современные технологии делают доступными любые места планеты. Но я всегда говорю: увидеть — это еще не значит узнать. Если рядом с тобой компетентный и увлеченный специалист, то даже на хорошо знакомое место ты будешь смотреть совсем другими глазами. Возьмем, к примеру, Страговский монастырь в Праге…

…Это как Эйфелева башня в Париже или как Красная площадь в Москве. Очень популярная достопримечательность.

— Именно. А на самом деле иллюзия. Там столько всего свелось: и лучший вид на Прагу, и лучшее пиво, которое варят в монастыре, и уникальная библиотека… А Мала Страна, которая рядом! Мальтийский квартал, дом, где когда-то Марина Цветаева встречалась с Константином Родзевичем, комната для любовников, откуда она выглядывала в окно и у нее рождались романтические строки… «С щемящей нежностью вспоминаю Прагу, где, должно быть, мне никогда не быть. Ни один город мне так не врезался в сердце», — это она писала уже в 1928 году.

Обязательно рекомендую туристам Ольшанское кладбище, его русскую часть. Рассказываю о том, как чешский президент Масарик в 1922 году принял решение приютить тридцать шесть тысяч русских эмигрантов, среди них окажется множество людей, которые впоследствии сослужат добрую службу самой Чехословакии, станут здесь выдающимися учеными, композиторами, военачальниками.

Как Сергей Войцеховский, четвертый человек в чехословацкой армии и единственный генерал, который настаивал на том, чтобы в 1938 году оказать вооруженное сопротивление нашествию фашистов…

— Или как профессор консерватории Константин Каренин , который ставил голос чешскому соловью Карелу Готту. И мой любимый Аркадий Аверченко , похороненный на Ольшанах, после Гашека он второй для меня, кто дает понимание и представление о менталитете чехов, их национальном характере.

А какие покупки делает наш турист в Чехии?

— Будете смеяться, но в последнее время в топе лекарства и продукты, например, сыры, колбаски. Конечно, «Бехеровка». Некоторые даже пиво везут. У меня был турист, который в своем чемодане из пенопласта соорудил отделения для бутылок и в том же Страговском монастыре набирал литровые емкости их эксклюзивного пива.

Доверяй, но проверяй

Как Чехия заманивает к себе туристов? Вы наверняка за этим следите.

— По-разному. Когда два года назад в силу известных причин значительно сократился поток из России , то чехи вложили большие деньги в телерекламу — она шла по российским федеральным каналам, была очень красивой. Кстати, сейчас ситуация с нашими гостями полностью восстановилась, активно едут и на Новый год, и на майские праздники. Чехия у наших туроператоров была и остается приоритетным направлением, а Прага всегда в десятке любимых городов.

Кроме того меня очень радует появление широкой сети информационных центров, их много в Праге, они есть теперь буквально в каждом городке. Я всегда рекомендую их нашим туристам: там можно бесплатно получить роскошную карту со всеми достопримечательностями на русском языке, там вам предложат карманный путеводитель «Прага в кармане» и другой путеводитель — «Прага пивная». Есть шикарная книжечка «По Праге с детьми». Есть сезонные путеводители: Прага весенняя, рождественская, музыкальные фестивали в Праге и так далее.

Не могу обойти такой вопрос: часто ли российские туристы попадают в неприятные ситуации? Оказываются жертвами грабителей, мошенников?

— За десять лет работы ни с одним моим туристом ничего подобного не случалось. Конечно, если вы ночью на Вацлавской площади вздумаете заснуть на лавочке, то сложно будет гарантировать сохранность вашего кошелька. Или станете по магазинам ходить с открытой сумкой… Соблюдайте элементарные нормы безопасности, которые одинаковы и для Барселоны, и для Парижа — и все будет хорошо.

Иногда иностранцы становятся жертвами уличных менял. При этом здесь часто можно встретить вывески-предостережения: «Остерегайтесь мошенников в обменных пунктах». И все равно находятся простаки, которые ведутся на «выгодные предложения» от всяких типов на улице, а в итоге им вместо чешских крон вручают венгерские форинты старого образца или производят обмен по грабительскому курсу.

Раньше таксисты тоже не упускали случая подзаработать на доверчивых гостях Праги, но теперь, с приходом Uber, наличием многих конкурирующих между собой компаний эта проблема почти ушла.

По моим наблюдениям в центровом ресторане вполне могут иностранца обсчитать…

— Согласна, но мне кажется, что это своеобразная часть пивной субкультуры. Однако при этом следует иметь в виду, что местные официанты с большим уважением относятся к тем, кто прежде чем заплатить проверяет принесенный счет. И если вы высказываете обоснованную претензию, то перед вами сразу извинятся и все встает на место. Еще могу посоветовать не рассчитываться в таких местах евро — вам почти наверняка безбожно занизят курс. Иногда могут соврать: у нас сегодня не работает терминал, поэтому все расчеты только наличными. Такое случается.

Если продолжить разговор о деньгах, то сколько стоит сегодня недельное посещение Чехии для одного человека со скромными потребностями?

— С проживанием в трехзвездочном отеле, перелетом, трансфером и даже экскурсиями примерно 350-400 евро. Это пакетный тур.

Верно ли, что лучшее время для посещения чешской столицы — это май?

— И еще предрождественские дни с их яркими и необычными ярмарками.

Интересно, сколько человек за эти десять лет воспользовались вашими услугами?

— Я недавно прикинула: примерно десять тысяч. И многие из них приезжали не один раз. Я всегда говорю новичкам: имейте в виду — Прага вас не отпустит. Есть в профессиональной туриндустрии такое понятие, как «коэффициент возвращаемости». Им измеряют популярность туристических направлений. Прага в числе явных лидеров. У меня есть такие клиенты, которые приезжают сюда четыре раза в год и много лет подряд.

Согласен с вами: Прага и по мне самый красивый и теплый город Европы.