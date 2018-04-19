Тот змей был русским

Какой змей? Да тот, что был с Евой! С какой Евой? Ну с той Евой! Ева, которая с Адамом. Все знают их по Библии, даже не самые набожные. Вспомните, как Ева соблазнила Адама, надкусила яблоко, и их обоих изгнали из рая. Все это знают!

Когда я читаю газеты, смотрю телевизор, сижу в интернете, я поражаюсь. Русские виноваты во всем. Что бы где ни произошло — оп, и все уже начинают кричать, что руку приложили русские. Возможно, с помощью своих союзников, коллаборационистов, преступников-русофилов и так далее. Не то чтобы русские ни к чему не имели отношения, но не виноваты же они во всем?

Когда я смотрю на все это, то удивляюсь, чего только якобы ни происходит, но никто не утруждает себя какими-то там доказательствами. Нет, сразу объявляются санкции, запускаются ракеты. Поэтому я последовал совету господина Вериха и Восковеца из песни «Давид и Голиаф». Я сел спокойно на стул и взялся читать Библию, потому что, как поется в той песне, «там все написано».

Как я выяснил, вначале была тьма. Бог трудился не покладая рук, и все шло, как по маслу. Но вдруг в первой книге Моисея, в «Бытии», я узнаю, что появился какой-то Адам. Откуда ни возьмись. А сразу после него появилась и Ева. Это я понимаю: Творец хотел пару. У хозяев так водится.

И потом мужчина без женщины — мужчина только наполовину. Это понял и Творец. Еще хорошо, что тогда не было политкорректной «либеральной демократии». То есть не было сторонников гендерной теории (у нас это, к примеру, Gender Studies). Если бы они были, то, возможно, человечество состояло бы из «адамов» и «ев». А быть может, из нескольких «половых амеб». Утром — мужчина, днем — женщина, вечером — гермафродит, а ночью, наверное, еще что-нибудь, да?

Читаю дальше. Потом в Библии рассказывается та знаменитая история, когда Ева познакомилась со змеем-искусителем. Женщины вообще любят знакомиться с самцами, которые выглядят не так, как муж, не правда ли? И вот этот новый тайный друг, как говорится в Библии, был самым умным из всех животных, которых создал Господь. Как написано в «Бытии»: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». И по его совету, то есть, как сегодня сказали бы, из-за «фальшивой новости» этого змея Ева соблазнила Адама. После чего Бог изгнал их из рая. А бесстыжая Ева соблазнила Адама еще не менее двух раз. Так появились Каин и Авель. И тут — первое убийство. Вопрос в том, что об этом тогда писали «райские» газеты.

Если оценивать этот сюжет с современной точки зрения, то ясно, что змей символизирует силы зла. Можно сказать, что он прямо-таки преступный агент, распространяющий фальшивые новости. И так с тех пор продолжается поныне. Фальшивой, к примеру, была новость о том, что мир погибнет в конце первого тысячелетия, как говорили милленаристы, или что все компьютеры перестанут работать в конце второго тысячелетия. Не случилось. Но могло…

Сейчас миром овладевают все новые и новые фальшивые новости. А их, как принято разъяснять населению, продуцируют противные русские агенты. Из этого можно сделать вывод, что еще тот змей, который познакомился с Евой, тоже, несомненно, был русским. Агенты они такие… Читайте газеты и интернет.

Это подтвердил бывший фанатичный сталинист, потом коммунист-реформатор, эмигрант, а сегодня железобетонный демократ «Павка» Когоут (Pavel Kohout) (чешский и австрийский писатель и поэт, участник движения «Пражская весна» — прим. ред.) Как известно, он заключил свой брак с первой женой (по собственному желанию) в день рождения Сталина. В своем известнейшем раннем сборнике «Время любви и борьбы» 1954 года он воспевал свою любовь к товарищу Сталину, к Юлиусу Фучику и революционному Китаю . Я до сих пор люблю его боевую песню, в которой поется: «У нас есть стальные птицы, и мы летаем с ними на врага, и мы со своими птицами летаем под облака».

Павка, как его тогда называли, потом попытался исправить ошибки молодости. Но кровь не вода. Убеждения есть убеждения. И он убежден, что прав. Поэтому в журнале «Эхо» в статье «Письмо на Град, Открытое письмо писателя Павла Когоута президенту республики» он высказал Милошу (как он его называет), а заодно и нам удивительную и освобождающую мысль (особенно во времена, когда Зло опять борется с Добром). Только теперь Мастер развернулся на 180 градусов. Вот несколько основных мыслей письма.

«Слаженное решение чешских органов (выдать Никулина в США ) положило конец попыткам запутать новое поколение несведующих чехов и поставить Россию на один цивилизационный уровень с демократическим Западом».

«Ты часто (пишет Когоут Земану) повторяешь, что можешь давать поручения нашим спецслужбам. Это Твоя обязанность приказать им узнать, насколько активны пропагандистские действия России, направленные на то, чтобы влиять на чешское общество, и насколько сопоставимы действия США. Я берусь утверждать, что выводы подтвердят: пророссийские организации самым наглым образом вмешиваются в нашу жизнь, а западное влияние практически равно нулю».

Так что мне с тех пор ясно: Ева была либо законспирированной русской, либо просто русофилом.

Если слушать западные СМИ и некоторых наших интеллектуалов, то Россия стоит за всем. Русским удалось обдурить миллионы американцев, и поэтому они выбрали Трампа. Русские настолько сильны, что их не могут остановить ни Корпус контрразведки, ни ЦРУ , ни ФБР , ни какие-либо другие спецслужбы. «А почему русские так сильны?» — задаются вопросом американские и европейские СМИ. Да потому, что это русские. Боюсь, что они змеи, наделенные тайной силой, еще с библейских времен. С ее помощью они заворожат любого (кроме брюссельского руководства и либеральных левых у нас и за океаном), и те, кого русские зачаровали, потом идут на преступления. Вроде как интернет-зомби, которые действуют под влиянием дьявольских русских. Скажем, они способны обеспечить победу Орбана в Венгрии

Посты из социальных сетей Facebook и Instagram, которые связывают с попытками России сорвать американский политический процесс

Русские змеи становятся все опаснее. Так, например, они спасли преступника Асада (и, кстати сказать, тысячи сирийских христиан, алавитов, езидов и прочих).

О том, что Асад — преступник, все так называемые мудрецы договорились. А ведь если бы русские змеи не спасли «сверхзлодея» Асада, то в Сирии Ираке могли бы преспокойно править сумасшедшие из «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.).

Русские змеи также тайно объединились с египтянами после арабской весны. И теперь у них там якобы будут базы. Они уничтожили арабскую весну — наш демократический дар отсталому местному населению, и наговорили египтянам, что «Братья-мусульмане» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) — это совсем не то, что им нужно. То есть, по сути, русские выгнали сто миллионов египтян из мусульманского рая, который им пообещал Обама.

Как утверждают неомарксистские так называемые «либеральные американские демократы», русским тайным змеям удалось привести к власти Трампа, Орбана, Качиньского, Земана и, наверное, еще австрийского Курца, а также уничтожить настоящих левых в Италии и сделать так, чтобы там победили «отвратительные популистские силы». После этого русские занялись другими делами.

Они якобы пошли на убийство с помощью «Новичка» в Англии . Но «доказательства», которые с важным лицом представили некоторые западные политики и СМИ, оказались ничтожными. Точно так же в 1968 году СССР выдавал съемки фильма «Ремагенский мост» за доказательство того, что ЧССР оккупировали вермахт и американцы. И так же Гитлер выдавал нападение собственных сил на поляков за нападение поляков на Германию , тем самым оправдывая начало Второй мировой войны.

Доказательства были столь «убедительными», что из 50 стран, которые хотя бы отчасти находятся на территории Европы (из них 28 члены ЕС ) к сумасбродной высылке российских дипломатов присоединилось, по неточным данным, от 14 до 18 стран. Как-то немного, да?! 18 из 50?! Не похоже на восторженное согласие, о котором рапортует наше телевидение.

Инфантилизм обвинений в покушении на бывшего российского агента Скрипаля и применении «Новичка» насколько жалок, что в эти обвинения уже не может поверить никто, кроме премьер-министра Великобритании, Макрона и еще нескольких человек. Коллективный вопль «Виноваты русские, русские, русские» звучит так истерично, что даже страшно, не достигнут ли крикуны оргазма. Воспринимать их серьезно нельзя. Даже если бы русские на самом деле устроили покушение на Скрипаля (правда, бог знает зачем), что в принципе возможно, весь этот цирк все равно выглядел бы убого.

Кроме того, в деле «Новичка», как в старом эпосе, мертвые вдруг восстают из могил. Жертвы самого страшного яда на свете вылечились в окружной больнице (наверное, аспирином). И эти жертвы якобы говорят, что не хотят видеть ни своих русских родственников, ни независимую комиссию…

После провала с «Новичком» обстановка в мире обострилась. Убийство двух молодых людей в Словакии как-то не очень заинтересовало мир, хотя СМИ и «развитые страны» попытались подорвать Словакию. Возможно, это двойное убийство было случайностью, но уж слишком «удобной».

10 марта 2018. Судебно-медицинские эксперты обследуют кладбище в Солсбери, где покоятся супруга Сергея Скрипаля Людмила и сын Александр

Когда уже все пропало, в который раз появилось «сенсационное сообщение» о том, что Асад (читай: убийца и гнусный прихвостень русских) применил химическое оружие. Доказательств, как всегда, нет. Появляются разве что какие-то фотографии, сделанные совершенно неблагонадежной и существующей на деньги фанатичных исламистов организацией «Белые каски». Уже много раз выяснялось, что эта организация лжет и фальсифицирует все, что только можно. Но поскольку она снабжает «доказательствами» против Асада, то есть, собственно, против Москвы , любое заявление «Белых касок» западные СМИ воспринимают как «откровение Господне».

Правда, это очередное заявление о сирийском газе, убивающем сирийцев, так глупо, а ложь такая очевидная, что в этом балагане, то есть в «ответе» Асаду, многие государства просто отказались принимать участие, в том числе Германия.

Таким образом, скрытая, но ожесточенная идеологическая гражданская война, которая ведется в США и отчасти в Европе, создала образ отвратительного русского. Этого вечного преступника, подлеца и пропоицы. Он виноват во всем. Проблема в том, что мы помним это представление. Правда, его перед нами разыгрывала другая сторона, и тогда роль мирового преступника играли американские империалисты.

Антироссийская истерия, которая в наших СМИ уже давно зашкаливала, понемногу стихает. В СМИ, за исключением «Чешского телевидения», появляются статьи о странностях и неправдоподобности антироссийской кампании. Даже «сознательные» люди (преимущественно молодые демонстранты, которые так развлекаются) изменили позицию, из-за чего даже нормальные демонстрации не удается организовать.

У меня такое впечатление, что кое-кто своей идеологической упертостью создает буквально толпы все новых и убежденных друзей России. Так было, когда беззастенчиво лгали об американских империалистах: тогда люди все больше симпатизировали США и Западу.

У нашей цивилизации есть подлинные проблемы, в том числе успешное координируемое вторжение мусульман в Европу, тех мусульман, которые хотят ее уничтожить. Умеренные мусульмане до нас почему-то не добираются. Кроме того, у нас есть проблемы с самими собой: нас мучают мозговые спазмы, а нашими мыслями овладевают современные «юродивые».

Как же так случилось, что вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами, мы ищем альтернативное «зло», с которым будем бороться? Такое поведение всегда свидетельствует о какой-то большой внутренней проблеме. Мы создаем себе своего «змея». И чтобы не заниматься реальными проблемами, мы выдумывает универсального дьявола.

Но для этого достаточно такой России, какая она есть. После 40 лет правления большевиков у нас практически ни у одного разумного человека не осталось иллюзий на ее счет. Россия есть Россия. Но она точно не преступник, который во всем виноват.

Я снова хочу подчеркнуть: чем больше мы будем глупо и неумело лгать о русских, чем больше СМИ и «сознательные» политики будут буквально по-идиотски на них клеветать, тем больше людей будет считать Россию невинной жертвой. А люди всегда симпатизируют гонимым и отвергнутым. Эта безудержная и идиотская антироссийская кампания прямо-таки толкает Центральную и Восточную Европу в русские объятья. Почитайте дискуссии на эту тему на любом сайте. Вы удивитесь.

То, что этого не понимают западные политики, ничего не меняет. Чем больше «элиты» Запада поддерживают фанатичных мусульман, чем больше исламизируется Запад, чем откровеннее он пренебрегает Востоком, тем чаще слышно: «Хватит уже оскорблений в наш адрес!» И если ЕС не успокоится и захочет навязать нам обязательную исламизацию, то лозунг «Лучше Путин, чем мусульмане!» будет звучать все чаще.

И это меня пугает. Кроме того, совершенно неясно, кто на самом деле является тем змеем, который старается развязать конфликт между Россией, США и ЕС. И, главное, зачем?