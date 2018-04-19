Владивосток и китайский город Муданцзян соединит железная дорога

О намерении построить скоростную железную дорогу Владивосток-Муданьцзян объявлено на Дне китайского инвестора, который проходит сегодня в Хабаровске . Подписано соответствующее соглашение, в котором приняли участие заместитель генерального директора компании «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» Ван Юпин, исполнительный директор компании «Престиж Фронтьер Лимитед» Чан Хау Пинг и генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов . Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Проект компания «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» (China Railway Dongfang Group) презентовала еще на Дне китайского инвестора в декабре 2017 года во Владивостоке . Магистраль будет иметь проектную рабочую скорость 250 километров в час, что соответствует стандартам для железных дорог пассажирского назначения в Китае . Предполагается строительство 12 новых железнодорожных станций с общей протяженностью путей — 380 километров. Кроме этого общая протяженность мостов и тоннелей на дороге составит 70 процентов ее протяженности. Объем инвестиций в проект — приблизительно 12 миллиардов долларов.

По словам врио губернатора Приморского края, реализация проекта позволит укрепить сотрудничество с таким развитым городом, как Муданьцзян, и центральными провинциями Китая, которые уже выразили свой интерес к установлению связей с Приморьем, в частности в сфере туристского обмена и деловых связей.