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В Приамурье запустили производство песка и щебня для нужд Амурского ГПЗ
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В Приамурье запустили производство песка и щебня для нужд Амурского ГПЗ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Дробильно-сортировочное оборудование, предназначенное для производства строительного песка, кубовидного щебня и отсева для нужд Амурского газоперерабатывающего завода, запустили в Амурской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.
Предприятие «Инжпромстрой» запустило в Свободненском районе (месторождение Бардагонское) дробильно-сортировочное оборудование, предназначенное для производства строительного песка, кубовидного щебня и отсева. Ввод ДСО в промышленную эксплуатацию позволит увеличить мощности по добыче строительного песка до 300 тыс. тонн в год, использование которого предполагается при изготовлении строительных бетонов и растворов, отсыпке дорожного полотна, благоустройстве территорий и прочих работах в рамках реализации проекта строительства Амурского ГПЗ, отмечается в сообщении.
Амурский ГПЗ строится в 15 км к северу от города Свободный (Амурская область) на берегу реки Зеи. Завод будет иметь важное значение в технологической цепочке при поставках по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. Сырьем для ГПЗ станет газ с Чаяндинского (Якутия) и Ковыктинского (Иркутская область) месторождений.
Новый ГПЗ станет самым мощным в России. На нем будет ежегодно перерабатываться 42 млрд куб. м природного газа. В состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире предприятие по производству гелия (до 60 млн куб. м в год). Площадь завода составит 800 га, на нем будет занято около 3 тыс. человек.
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