В Приамурье запустили производство песка и щебня для нужд Амурского ГПЗ

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Дробильно-сортировочное оборудование, предназначенное для производства строительного песка, кубовидного щебня и отсева для нужд Амурского газоперерабатывающего завода, запустили в Амурской области . Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.

Предприятие «Инжпромстрой» запустило в Свободненском районе (месторождение Бардагонское) дробильно-сортировочное оборудование, предназначенное для производства строительного песка, кубовидного щебня и отсева. Ввод ДСО в промышленную эксплуатацию позволит увеличить мощности по добыче строительного песка до 300 тыс. тонн в год, использование которого предполагается при изготовлении строительных бетонов и растворов, отсыпке дорожного полотна, благоустройстве территорий и прочих работах в рамках реализации проекта строительства Амурского ГПЗ, отмечается в сообщении.

Амурский ГПЗ строится в 15 км к северу от города Свободный (Амурская область) на берегу реки Зеи. Завод будет иметь важное значение в технологической цепочке при поставках по газопроводу «Сила Сибири» в Китай . Сырьем для ГПЗ станет газ с Чаяндинского ( Якутия ) и Ковыктинского ( Иркутская область ) месторождений.