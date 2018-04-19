Обзор московских событий в СМИ за 19 апреля

«Коммерсантъ». Telegram неисчерпаем, как электрон Заблокировать мессенджер оказалось физически невозможно. ссылка

«Коммерсантъ». Столичный парламент решил опередить Госдуму Мосгордума приняла в первом чтении законопроект мэра Москвы Сергея Собянина , который, в частности, наделяет правом Общественную палату Москвы назначать наблюдателей на выборы. ссылка

«Известия» . Сделки с жильем возьмут под опеку Минобрнауки предлагает запрашивать согласие органов попечительства на куплю-продажу квартиры, если в ней проживают дети. ссылка

«Известия». Минтруд обновил рейтинг вакансий с наибольшими зарплатами Вакансия капитана океанского судна стала самой высокооплачиваемой из заявленных во все службы занятости страны. ссылка

Газета.Ru . ВСМ Москва-Казань ликвидирует диспропорции регионального развития Эксперты рассказали, почему нужна высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Казань. ссылка

Газета.Ru. Будет сидеть: О. Алисову не отпустили на свободу Суд отказал Ольге Алисовой в отсрочке приговора по делу «трезвого мальчика». ссылка

Российская газета ». Москвичи одной крови Выплаты столичным донорам увеличат на 20%. ссылка

«Российская газета». В Москву на велосипеде В Кремле рассказали об изюминках фестиваля «Спасская башня-2018». ссылка

«Российская газета». Арт-прививка — это не больно В Морозовской детской больнице «прописалась» шестиметровая ДНК. ссылка

«Российская газета». В Москве за семь лет отреставрировано более 1 тыс. памятников истории В Москве с 2011 г. отреставрировано более 1 тыс. памятников архитектуры. ссылка

Московский комсомолец ». Предсказан резкий рост безработицы в России К чему приведет резкий рост пособий на бирже труда. ссылка

«Московский комсомолец». Отец «непьяного мальчика» убедил суд: О. Алисовой не отсрочили приговор Женщина, сбившая шестилетнего ребенка, будет отбывать наказание. ссылка

РБК Daily ». Столица начала подготовку к выборам Московская дума изменила избирательный кодекс. ссылка

Независимая газета ». Традиционный урок уйдет в прошлое тихо и незаметно Столичные школы пробуют на себе «перевернутый класс» и учатся жить при стеклянных дверях. ссылка

Комсомольская правда ». Московские депутаты предлагают давать реальные сроки посредникам нелегальных мигрантов На сегодняшний момент заведенные на этих людей дела практически невозможно довести до суда. ссылка

«Комсомольская правда». Во Внуково эвакуировали пассажиров самолета из-за нападения шмелей Люди отправлялись на отдых в Крым . ссылка

Московская правда ». Виновнику ЧП в Пушкаревом пер. грозит миллионный штраф Следственные органы и комиссия МЧС устанавливают виновника обрушения здания в Пушкаревом пер. ссылка

«Московская правда». Когда обновят поезда на Таганско-Краснопросненской линии? 23 новых поезда «Москва» поступят в Московский метрополитен до конца года. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин поручил увеличить социальные выплаты для доноров столицы на 20% По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сдавая кровь, доноры спасают десятки тысяч людей. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин пообещал сдать кровь на празднике в честь Дня донора Сергей Собянин отметил важность материальной поддержки. ссылка

«Вечерняя Москва». 500 московских учеников стали призерами и победителями финального этапа Всероссийской олимпиады школьников В промежутках между турами проводился разбор и анализ заданий, а также стратегическая командная игра «Клондайк». ссылка

«Вечерняя Москва». Инвесторы взяли участок под производство алмазов На западе Москвы создадут высокотехнологичное производство алмазов. ссылка

«Вечерняя Москва». Что делается столичными властями для уменьшения автомобильного трафика Доля москвичей, выбирающих общественный транспорт для регулярных поездок по городу, уже приближается к 70%. ссылка

«RT». В ЦОДД Москвы назвали причину многокилометровых пробок в столице Многокилометровые пробки в Москве образовались из-за дождя и проведения дорожных работ в центре города. ссылка