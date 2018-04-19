Проверять коноплю или работать «европейцем»? Легко. 14 странных востребованных профессий

Водитель сауны, винный академик и изготовитель бумаги из слоновьего помета. Странные профессии разных стран мира заставляют улыбнуться и призадуматься: всегда есть, на что сменить скучный офис. Забота об инвалидах в Японии , мода на европейцев в Китае и желание привлечь как можно больше туристов в Таиланде приводят к рождению странных, но, тем не менее, востребованных профессий. Некоторые из них перечислил «Нож».

1. Триммер. После того, как в штате Калифорния легализовали марихуану, на местном рынке труда появилась специфическая вакансия. Триммеры состригают с кустов лишнее и собирают жуков, по наличию которых определяют качество продукта. Стоит эта работа от 100 до 300 долларов.

2. Человек-зебра. В Боливии аниматоры в костюме зебры являются помощниками пешеходов. Они переводят через дороги пожилых, следят, чтобы дети не перебегали проезжую часть в неположенных местах, при этом могут даже атаковать нарушителей. Например, залезть на машину и вручить безответственному водителю ослиные уши (ненастоящие).

3. Разносчик чая. Или чайджи. Эта профессия очень популярна в Турции . В офисах, торговых центрах, парикмахерских и других заведениях есть специальные люди, чья единственная задача — угощать посетителей и сотрудников. Человек должен именно угощать чаем, a не продавать его.

4. Обезьяний учитель. В Таиланде, где туристы так любят смотреть на трюки, выполняемые обезьянами. Всему этому зверьков, конечно, нужно научить.

5. Изготовитель бумаги из слоновьего помета. Вновь Таиланд. Пищеварение слонов устроено таким образом, что они не полностью переваривают съеденную за сутки растительность — а это около 300 кг — поэтому из помета извлекают полупереваренную целлюлозу и изготавливают из нее сувениры.

6. Уличный наборщик. В Боливии читать и писать умеют далеко не все, но разные виды бумажек необходимы людям из-за сильной бюрократии. Поэтому специальные люди с печатными машинками за небольшую плату работают наборщиками текста прямо на улице.

7. Профилактик эпидемий. В Никарагуа существует постоянный риск заражения болезнью, передающейся с помощью насекомых. Для того, чтобы не допустить эпидемий, специальные люди ходят по окрестностям, окуривают дымом зеленые насаждения и обрабатывают специальными средствами места, где любят размножаться комары и другие насекомые.

8. Винный академик. В Австрии есть самая настоящая Академия вина, которую каждый год заканчивает около 3000 человек. Этот международный диплом позволяет работать винным критиком или дегустатором, чаще всего на роскошных приемах.

9. Водитель сауны. Все наслышаны о том, насколько финны любят сауны. На случай отсутствия возможности воспользоваться финской баней в отеле или дома, вы всегда можете вызвать мобильную сауну. Ее водитель и оператор с радостью спасет вас от замерзания после похода в лес или фестиваля на открытом воздухе.

10. Стояльщик в очередях. Работа востребована, например, в бедной Венесуэле , где люди нужно днями стоят в очереди на границе, чтобы уехать на заработки. Впрочем, схожая традиция есть и в Великобритании , где за умеренную плату улыбчивый валлиец с непробиваемым акцентом подержит ваше место в очереди за новым айфоном.

11. Тренер по бегу. Нет лучшей мотивации заниматься спортом, чем тренер, который каждое утро бегает вместе с вами и выполняет все те же упражнения. Именно так считается в Бразилии , где мода на таких тренеров все набирает обороты.

12. Трогальщик лиц. На рынке США конкуренция среди косметических компаний огромна и их соперничество напоминает ядерную гонку. Конечно, производителям кремов и масок важно, чтобы специалист по коже оценивал состояние реципиентов до и после применения. Оценить можно только путем прямого ощупывания.

13. Европеец. В Китае существует традиция нанимать хорошо выглядящих, ухоженный европейцев в качестве «мебели» для официальных мероприятий. Они изображают бизнесменов, партнеров, знаменитостей и в целом добавляют вашему мероприятию немного престижа. Навевает мысли о расизме, но тысяча долларов это тысяча долларов.

14. Социальный секс-работник. Нигде так не заботятся о благополучии инвалидов, как в Японии. Тем, кто не может удовлетворить себя самостоятельно, за небольшую плату — 25 долларов за 10 минут и 65 за час — сбросить напряжение собственноручно помогут специальные работники социальной службы.

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