Партпроект «ЕР» проверит более 1 тыс. домов в рамках акции по восстановлению неисправного освещения

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» проверит более 1 тыс. домов в 85 субъектах РФ в рамках акции «Светлый подъезд», которая проводится с целью восстановления неисправного освещения в местах общего пользования. Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба партии.

«Принимая во внимание успешный опыт реализации общественной инициативы в Калужской области , в ходе которой были выявлены подъезды, где полностью или частично отсутствовало освещение и которое было восстановлено, партпроект «Школа грамотного потребителя» проверит более 1 тыс. домов в 85 субъектах России», — заявил координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин , который цитируется в сообщении.

Он добавил, что по результатам выборочной проверки и обращений граждан партпроект установит, в каких домах управляющие организации ненадлежащим образом реагируют на своевременную замену перегоревших ламп, а также не используются энергосберегающие лампы. «Для того, чтобы жильцы многоквартирных домов знали, куда можно обращаться в случае отсутствия освещения в подъездах, активисты партпроекта „Школа грамотного потребителя“ разработали памятку „Светлый подъезд“, — добавил А. Сидякин.