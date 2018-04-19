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Партпроект «ЕР» проверит более 1 тыс. домов в рамках акции по восстановлению неисправного освещения
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Партпроект «ЕР» проверит более 1 тыс. домов в рамках акции по восстановлению неисправного освещения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» проверит более 1 тыс. домов в 85 субъектах РФ в рамках акции «Светлый подъезд», которая проводится с целью восстановления неисправного освещения в местах общего пользования. Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба партии.
«Принимая во внимание успешный опыт реализации общественной инициативы в Калужской области, в ходе которой были выявлены подъезды, где полностью или частично отсутствовало освещение и которое было восстановлено, партпроект «Школа грамотного потребителя» проверит более 1 тыс. домов в 85 субъектах России», — заявил координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин, который цитируется в сообщении.
Он добавил, что по результатам выборочной проверки и обращений граждан партпроект установит, в каких домах управляющие организации ненадлежащим образом реагируют на своевременную замену перегоревших ламп, а также не используются энергосберегающие лампы. «Для того, чтобы жильцы многоквартирных домов знали, куда можно обращаться в случае отсутствия освещения в подъездах, активисты партпроекта „Школа грамотного потребителя“ разработали памятку „Светлый подъезд“, — добавил А. Сидякин.
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