Известнейшая европейская террористическая группировка ЭТА объявит самороспуск

Баскская террористическая группировка ЭТА из Испании готова объявить о своём роспуске, сообщает РИА Новости

Это произойдёт в первых числах мая.

23 апреля должны пройти переговоры между правительством Испании и ЭТА, результаты встречи огласят на пресс-конференции, на которой объявят детали предстоящей самоликвидации группировки.

Несколькими годами ранее ЭТА объявляла о полном и бессрочном перемирии, а в 2017 году — об окончательном разоружении.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года. Свою активнуюдеятельность вела последующие 20 лет. Одним из последних известных терактов стало убийство преемника Франко на посту председателя правительства Испании адмирала Луиса Карреро Бланко в 1973 году.

Боевики ЭТА сняли квартиру в центре Мадрида и прорыли тоннель под проезжим участком улицы, которую часто пересекал автомобиль Бланко.

В тоннель была помещено беспрецедентное количество взрывчатки. В тот момент, когда машина председателя правительства проезжала над этим складом взрывчатки, взрывное устройство было приведено в действие. Взрыв был настолько мощным, что автомобиль Бланко был отброшен на балкон находившегося неподалёку монастыря и найден не сразу. Этот эпизод даже был экранизирован в 1979 г. режиссёром Джилло Понтекорво.