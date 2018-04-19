Ещё
Симоньян на шведском ТВ уличила Макрона во лжи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Симоньян на шведском ТВ уличила Макрона во лжи 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обвинила президента Франции Эммануэля Макрона во лжи об RT  Симоньян дала интервью шведскому государственному телеканалу SVT Agenda. Она обратила внимание, что Запад отказывает России в праве иметь государственные СМИ, хотя в самих западных странах госканалы считаются нормой, передает РИА «Новости».
Она указала, что при освещении «дела Скрипаля» SVT Agenda проигнорировал сообщение исследовательского центра о том, что он не может подтвердить российское происхождение вещества А-234. Она объяснила разницу между SVT Agenda и RT: «Про эту историю, что министр иностранных дел врал и Британия фактически обманула весь мир с этой историей, вы не рассказываете, ваш телеканал. А мы рассказываем».
Когда ведущий возразил ей, заявив, что шведские СМИ однозначно писали о неспособности лаборатории определить источник отравляющего вещества, Симоньян отметила, что на сайте SVT Agenda этой информации нет.
Ведущий обвинил RT в недостоверном изображении событий в Швеции. По его мнению RT создает картину, будто в Швеции «царит хаос», страну «заполонили мигранты, которые насилуют всех подряд». В ответ Симоньян показала положительные публикации о Швеции. По ее мнению, ведущий просто мало времени уделял RT.
Она напомнила, что СМИ на Западе, включая SVT Agenda, зачастую игнорируют положительные тенденции в России, показывают Россию в негативном ключе, «хватаются за любое утверждение, которое бы выставляло Москву в невыгодном свете», дежн не проверяя информацию. В частности, она указала на заявления Макрона и его команды, ставивших RT в вину материалы, которых канал не публиковал.
«Но никто не расследует. Все просто цитируют французского президента. Французский президент так сказал, и мы должны ему верить. Но он вас обманул», — сказала Симоньян.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на платформу в Атлантике В захваченном Турцией Африне курдов заставляют принимать ислам Сенатор США Рэнд Пол усомнился в ответственности Асада за «химатаку» в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»27
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля56
Путин ввел новую меру пресечения183
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Поляки избили белорусов за русский язык46
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение