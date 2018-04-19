Симоньян на шведском ТВ уличила Макрона во лжи

Она указала, что при освещении «дела Скрипаля» SVT Agenda проигнорировал сообщение исследовательского центра о том, что он не может подтвердить российское происхождение вещества А-234. Она объяснила разницу между SVT Agenda и RT: «Про эту историю, что министр иностранных дел врал и Британия фактически обманула весь мир с этой историей, вы не рассказываете, ваш телеканал. А мы рассказываем».

Когда ведущий возразил ей, заявив, что шведские СМИ однозначно писали о неспособности лаборатории определить источник отравляющего вещества, Симоньян отметила, что на сайте SVT Agenda этой информации нет.

Ведущий обвинил RT в недостоверном изображении событий в Швеции . По его мнению RT создает картину, будто в Швеции «царит хаос», страну «заполонили мигранты, которые насилуют всех подряд». В ответ Симоньян показала положительные публикации о Швеции. По ее мнению, ведущий просто мало времени уделял RT.

Она напомнила, что СМИ на Западе, включая SVT Agenda, зачастую игнорируют положительные тенденции в России, показывают Россию в негативном ключе, «хватаются за любое утверждение, которое бы выставляло Москву в невыгодном свете», дежн не проверяя информацию. В частности, она указала на заявления Макрона и его команды, ставивших RT в вину материалы, которых канал не публиковал.

«Но никто не расследует. Все просто цитируют французского президента. Французский президент так сказал, и мы должны ему верить. Но он вас обманул», — сказала Симоньян.