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Замруководителя Росавиации отправлен в отставку
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Замруководителя Росавиации отправлен в отставку 

Ведомости 48 минут назад
Распоряжение об освобождении от должности замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Михаила Буланова по его просьбе, опубликовано на сайте кабинета министров. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал его 17 апреля. В Росавиации Буланов курировал вопросы, связанные с сертификацией воздушных судов.
В октябре 2017 г. МАК заявлял о серьезных проблемах, возникших в авиационной отрасли после перераспределения полномочий по сертификации авиатехники. С 2015 г. этот вопрос распоряжением правительства был передан Росавиации. В федеральном агентстве эту информацию опровергали.
Осенью 2017 г. претензии к Росавиации высказывали Минтранс и прокуратура после остановки деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа». Тогда же рассматривался вопрос об отставке руководителя Росавиации Александра Нерадько, но в итоге он сохранил свой пост.
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