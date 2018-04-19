Додик — эмиссар Путина

Беседа Изабеллы Кисич (Izabela Kisić), исполнительного директора Хельсинского комитета по правам человека в Сербии , и Драгана Бурсача (Dragan Bursać), журналиста и колумниста портала Buka из Баня-Лука, во время моста «Радио Свободная Европа» Омера Карабега (Omer Karabeg)

Омер Карабег: В последнее время ни одно важное политическое событие не обходится без Милорада Додика . То он выступает с речью в Алексинаце на мероприятии в память о бомбардировках Сербии силами НАТО , то он в Зренянине, то как минимум раз в неделю в Белграде. При этом Додик очень часто встречается с Вучичем. Почему Додик постоянно в Сербии?

Изабелла Кисич: Додик появляется в Белграде каждый раз, когда хочет делать бессмысленные публичные заявления, как будто он местный политик и живет здесь. Думаю, что на самом деле Вучич использует Додика, который нужен ему в контексте решения вопроса о статусе Косово. Окружение Вучича (я имею в виду националистическую интеллектуальную элиту и часть его партии и правительства) настаивает на том, чтобы Республика Сербская стала своего рода компенсацией за утрату Косово, и в этой связи сближение с Додиком на руку Вучичу.

Драган Бурсач: Додик не только представитель боснийских сербов — он еще и гражданин Сербии и, как я думаю, белградец. Такое, конечно, возможно только в карикатурной политике и карикатурной системе. Я бы сказал, что в Сербии Додика считают хорошим парнем из провинции. Он взял на себя весь тот национализм, всю ту националистическую риторику, которую господин Вучич не может использовать в последнее время. Я соглашусь с тем, что в Сербии Республику Сербскую считают территориальным придатком сербского государства. В Сербии бытует мнение, что после признания Косово Республика Сербская должна стать западным сербским регионом, как там любят говорить. Додик нужен Вучичу для пропагандистских целей, как часть популистской истории, которая работает в Сербии. Додик — талисман Вучича, который тот бережет. Но мы не должны забывать, что Милорад Додик и буквально, и в переносном смысле спас многих сербских лидеров, начиная с Милошевича и далее.

И. К. : Вучич осторожничает и никогда не комментирует высказывания Додика о референдуме, отделении Республики Сербской и прочем. Я думаю, что позиция Вучича несколько сложнее. Его с Додиком не связывает дружба. Намного более близкие отношения связывали Додика с Борисом Тадичем , не говоря уже о Томиславе Николиче . На мой взгляд, Доддик в определенном смысле представляет собой угрозу для Вучича. Если у кого-то на Балаканах есть тесная связь с русскими, так это Милорад Додик. Встречаясь с Владимиром Путиным , Додик каждый раз отправляет Вучичу скрытое послание. Не будем забывать, что Путин принял Додика накануне референдума о Дне Республики Сербской. А недавно путинские байкеры проехали по Балканам и прибыли в Республику Сербскую со словами, что Балканы русские. Кроме того, я полагаю, что отношения между Вучичем и Додиком стоит оценивать в контексте геостратегических целей и политики на Балканах.

Д. Б. : Зачем Вучичу отстраняться от сепаратистских и пропутинских заявлений Додика, если Запад никогда не давил на него в этом вопросе. Вообще, Додик делает разные заявления. Он может в течение двух дней дать два совершенно разных интервью. Когда он говорит с корреспондентом «Радио и телевидении Республики Сербской», видишь человека, который готов уже завтра встать на баррикаду во имя самостоятельной Республики Сербской. А когда Додик дает интервью телеканалу N1, который является партнером CNN , то все уже иначе. Поэтому и Милорада Додика стоит оценивать с разных сторон. Прежде всего, он говорит то, что народ хочет услышать, и что удерживает его у власти. Сейчас это пропутинская риторика, которую хотят слушать националистические уши. На пресс-конференциях Вучич улыбается, хлопает Додика по плечу, а тот отвечает тем же, и уже не поймешь, кто кому делает пиар. Вучич великодушно выделяет Республике Сербской какие-то деньги, Додик благодарит его, просит еще и пытается поучаствовать в решении проблемы Косово.

И. К. : Вучич ожидает победы Милорада Додика, поэтому и поддерживает его. Они помогают друг другу и оказывают взаимную поддержку. Что касается оппозиции в Республике Сербской, то я ее вижу, прежде всего, в тех группах и в лице тех людей, которые не баллотируются на выборах. Я говорю о гражданских кругах. Параллельно с укреплением националистической политики Милорада Додика и других политических структур в Республике Сербской крепнут и антинационалистические и антишовинистские силы. Это крайне важный процесс, и, как мне кажется, все началось с квартирных просмотров запрещенного фильма Анджелины Джоли . Сегодня, по-моему, в Республике Сербской намного звучнее стали рациональные, антинационалистические и проевропейские голоса. Я знаю, что эти люди действуют в очень сложных условиях, но крайне важно, чтобы их голос был услышан. Возможно, когда-нибудь они сформируют оппозицию.

— Господин Бурсач, вы тоже думаете, что Россия посредством Додика отправляет скрытые послания Вучичу?