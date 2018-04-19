«Тетушка Чарли из Бразилии»: Ольга Бузова перевоплотилась в известный персонаж

31-летняя Ольга Бузова дня прожить не может, чтобы не порадовать многочисленных поклонников новым образом. Известная теледива не отказывает себе в удовольствии периодически поддразнить своих злопыхателей очередным необычным амплуа. На этот раз Ольга решила предстать в одежде чеховской героини.

Во время съемок передачи «Дом-2» Ольга Бузова надела на себя длинное платье с высоким воротником в старинном стиле и широкополую шляпу с пером. А прозрачные перчатки и собачка теледивы прекрасно дополнили образ героини «Дамы с собачкой». Коллега телезвезды, Андрей Черкасов , который вместе с Ольгой ведет передачу, перевоплотился в свою очередь в самого Антона Павловича Чехова. Ему очень подошел сюртук в стиле ретро, а также шляпа, борода и очки.

А отдельную фотографию в черно-белом цвете Ольга подписала такими словами: «Пришла весна. Время любви, романтики, поэзии и настоящих мужчин. Я готова!» Фолловеры высказали разное мнение по поводу нового снимка Бузовой, а многие стали просто упражняться в остроумии.

«Я тетушка Чарли, из Бразилии , где много-много диких обезьян» «Это — Мадам Грицацуева!» «Боже, Раневская в старости….» «Не хочу никого обидеть, но Оля на этом фото похожа на Шапокляк» «Олечка, ты умничка, красавица, никого не слушай — тебе все завидуют» «Ольга — настоящая труженница, в отличие от местных бездельников» «Очаровательная! Балдею от того, какая ты разная бываешь!».

Кстати, накануне Ольга Бузова была приглашена на юбилей хоккеиста сборной России Ильи Ковальчука . По свидетельству очевидцев, певица много времени уделила форварду клуба НХЛ «Даллас Старз» Александру Радулову , который не так давно развелся с гимнасткой Дарьей Дмитриевой . А позже Ольга даже опубликовала с ним фотографию в своем микроблоге.

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