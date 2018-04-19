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«Тетушка Чарли из Бразилии»: Ольга Бузова перевоплотилась в известный персонаж
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«Тетушка Чарли из Бразилии»: Ольга Бузова перевоплотилась в известный персонаж 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
31-летняя Ольга Бузова дня прожить не может, чтобы не порадовать многочисленных поклонников новым образом. Известная теледива не отказывает себе в удовольствии периодически поддразнить своих злопыхателей очередным необычным амплуа. На этот раз Ольга решила предстать в одежде чеховской героини.
Во время съемок передачи «Дом-2» Ольга Бузова надела на себя длинное платье с высоким воротником в старинном стиле и широкополую шляпу с пером. А прозрачные перчатки и собачка теледивы прекрасно дополнили образ героини «Дамы с собачкой». Коллега телезвезды, Андрей Черкасов, который вместе с Ольгой ведет передачу, перевоплотился в свою очередь в самого Антона Павловича Чехова. Ему очень подошел сюртук в стиле ретро, а также шляпа, борода и очки.
А отдельную фотографию в черно-белом цвете Ольга подписала такими словами: «Пришла весна. Время любви, романтики, поэзии и настоящих мужчин. Я готова!» Фолловеры высказали разное мнение по поводу нового снимка Бузовой, а многие стали просто упражняться в остроумии.
«Я тетушка Чарли, из Бразилии, где много-много диких обезьян» «Это — Мадам Грицацуева!» «Боже, Раневская в старости….» «Не хочу никого обидеть, но Оля на этом фото похожа на Шапокляк» «Олечка, ты умничка, красавица, никого не слушай — тебе все завидуют» «Ольга — настоящая труженница, в отличие от местных бездельников» «Очаровательная! Балдею от того, какая ты разная бываешь!».
Кстати, накануне Ольга Бузова была приглашена на юбилей хоккеиста сборной России Ильи Ковальчука. По свидетельству очевидцев, певица много времени уделила форварду клуба НХЛ «Даллас Старз» Александру Радулову, который не так давно развелся с гимнасткой Дарьей Дмитриевой. А позже Ольга даже опубликовала с ним фотографию в своем микроблоге.
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