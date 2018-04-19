Митрополит: религия играет важную роль в объединении российских соотечественников

ТУНИС , 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов /. Религиозный фактор во все времена способствует объединению народа, особенно это заметно у тех национальностей, которые жили в так называемом «рассеянии». Об этом рассказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС митрополит Казанский и Татарстанский владыка Феофан, принимавший участие в проходившей 17-18 апреля в Тунисской Республике XII Региональной конференции российских соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего Востока.

"Религия — является гарантом единства нашего народа, — сказал владыка Феофан. — Евангелие имеет сверхнациональное и сверхвременное значение, а русская православная церковь основывает свою жизнь именно на Евангелие, поэтому святейший Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл, хорошо зная жизнь соотечественников, сейчас ставит задачи и делает все возможное, чтобы объединить наших соотечественников вокруг Церкви".

"В государственном плане очень важно, чтобы религиозный фактор оставался в нашей стране одним из главных столпов объединения наших соотечественников, чтобы он был и помогал сохранению наших соотечественников в их культурном, историческом, религиозном отношении и воспитывал у них любовь к своей Родине, к своему Отечеству", — сказал митрополит.

По его словам, сегодня мир подошел к опасной черте, и религия должна сыграть важную роль в урегулировании международных конфликтов. Во всех религиозных направлениях, в том числе в исламе, сегодня есть силы, указывающие на важность организации переговоров, исходя из религиозных побуждений", — отметил владыка Феофан. По его мнению, необходимо «на основе общенравственных, религиозных ценностей сесть за общий стол переговоров, во благо спасения мира и жизни».