ПСВ не смог обыграть «Роду», Караваев с «Витессом» пропустили 4 гола 

В чемпионате Голландии сыграны некоторые матчи 32-го тура.
Обладатели золотых наград текущего сезона из ПСВ расслабились и не смогли обыграть «Роду» (2:2).
Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл 90 минут в матче с «АЗ Алкмааром» (3:4), а прошлогодний чемпион, «Фейеноорд» покуражился в гостевой игре с «Виллемом II» (5:1).
Протокол игры
(1:0) Ванстеенкисте Яннес 29'
32' Лосано Ирвин (1:1)
(2:1) Густафссон Симон 65'
86' Хендрикс Йоррит (2:2)
Юрьюс Хидде • Кум Кристиан • Бангор Патрик • Оассар Адиль • Ванстеенкисте Яннес • Ognjen Gnjatic • Нденге Тсии-Виллиам • Росхёвел Микхал • Густафссон Симон • Gyliano van Velzen 62' (Энгельс Марио (62') • Jorn Vancamp 79' (Нгобо Фред (79')
Запасные: Рютьес Натан • Эль-Макрини Мохамед • Дейкхейзен Хенк • Курто Филип • Веркер Дарил • Livio Milts
Ром Элой • Росарио Пабло 84' (Перейро Гастон (84') • Шваб Даниэль • Люккассен Деррик • Бренет Джошуа • Mauro Junior 66' (Гудмундссон Альберт (66') • Хендрикс Йоррит • Рамселар Барт • Лосано Ирвин • Ламмерс Сэм 72' (Armando Obispo (72') • Бергвейн Стевен
Запасные: Исима-Мирен Николя • Ариас Сантьяго • Ван Осх Яник • Паал Кеннет • Копманс Люк • Мален Дониэлл • Риго Данте • Cody Gapko
18 апреля. Стадион «Паркстад Лимбург» (Керкраде).
Протокол игры
АЗ Алкмаар
Витесс
(1:0) Вегхорст Ваут 7'
(2:0) Джаханбакш Алиреза 12'
22' Линссен Брайн (2:1)
40' Матавж Тим (2:2)
(3:2) Джаханбакш Алиреза 45'
(4:2) Джаханбакш Алиреза 53'
66' Маунт Мэйсон (4:3)
Бизот Марко • Ван Рейн Рикардо • Сёнтьенс Матс • Хацидиакос Пантелис • Owen Wijndal 83' (Оуведжан Томас (83') • Мидтше Фредрик • Teun Koopmeiners • Тил Гуус • Джаханбакш Алиреза 63' (Ван Оверем Йорис (63') • Вегхорст Ваут • Идрисси Уссама 85' (Ван Эйден Ренс (85')
Запасные: Влаар Рон • Коутиньо Джино • Бель-Хассани Иллиас • Tijani Reijnders • Joerie Church • Mees Hoedemakers
Хаувен Йерун • Караваев Вячеслав • Кашия Гурам • Миазга Мэтт • Бюттнер Александер • Сереро Тулани 58' (Брюнс Томас (58') • Маунт Мэйсон • Фор Наварон • Беренс Рой 81' (Ван Берген Митчелл (81') • Матавж Тим • Линссен Брайн
Запасные: Круйсвийк Арнолд • Тернес Микаэль • Ван дер Верфф Майкел • Пасвер Ремко • Кастаньос Люк • Мухтар Али • Файе Лассана • Дабо Фанкати
18 апреля. Стадион «АФАС» (Алкмаар).
Протокол игры
Виллем II Фейеноорд
28' Венте Дилан (0:1)
51' Амрабат Софьян (0:2)
57' Де Вильена Тонни (0:3)
(1:3) Огбече Бартоломью 75'
86' Венте Дилан (1:4)
90' Басачикоглу Билал (1:5)
Велленройтер Тимон • Хееркенс Фреек • Лахман Даррил • Вейналдум Джилиано • Konstantinos Tsimikas • Ринстра Бен • Чиривелла Педро 56' (Аззауи Исмаил (56') • Лифтинк Эльмо • Хайе Том 42' 63' (Огбече Бартоломью (63' 72') • Фран Соль • Кру Йорди 71'
Запасные: Эно Эйонг • Ван дер Линден Йоп • Ван дер Лей Стефан • Данкерлёй Дамил • Kristofer Ingi Kristinsson • Абубакар-Анкра Асума
Джонс Брэд • Дикс Кевин 88' (Ниукоп Барт (88') • Боттегин Эрик • Ван дер Хейден Ян-Ари • Хапс Ридгесиано 62' (Tyrell Malacia (62') • Амрабат Софьян 24' • Де Вильена Тонни • Тапия Ренато • Тоорнстра Йенс 70' (Ханссон Эмиль (70') • Венте Дилан • Басачикоглу Билал
Запасные: Ван Перси Робин • Йоргенсен Николай • Бейло Юстин • Тен Хове Рамон
18 апреля. Стадион «Конинг Виллем II» (Тильбург).