«Наполи» в драматичнейшем матче переиграл «Удинезе»

Главный преследователь единоличного лидера проводил матч 33-го тура Серии А на родном стадионе. В Неаполь приехал «Удинезе».

Протокол игры

Наполи

Удинезе

(1:1) Инсинье Лоренцо 45'

55' Ингельссон Сванте (1:2)

(4:2) Тонелли Лоренцо 75'

Запасные: Лопес Макси • Фофана Секо • Скуффет Симоне • Понтиссо Симоне • Борселлини Давиде • Джулу Зокохи

18 апреля. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).

Туринский «Ювентус» каждый год показывает, что тягаться с ним на внутренней арене — гиблое дело. «Наполи» держался очень долго, давно не было такой интриги в Серии А. Большую часть чемпионата подопечные Сарри лидировали, заставляя туринцев нервничать, но весной поплыли. Март начался неожиданного поражения от «Ромы», затем неаполитанцы чередовали ничьи с победами. Когда в чемпионате есть «Ювентус», такие частые осечки непозволительны. «Старая синьора» за это время не просто съела отставание, ещё и оторвалась на 6 очков.

"Удинезе" итак не был фаворитом гостевого матча с «Наполи», так ещё и ужасающая форма команды говорит за разгром гостей. Подопечные Массимо Оддо выдают серию из 9 поражений подряд, последняя победа осталась только в воспоминаниях. Она была вырвана у «Дженоа» в конце января. «Фриульцы» тем временем скатились на 13-ю строчку, и даже сами не надеялись поправить дела в Неаполе. Хозяева в подтверждение всех домыслов начали матч очень активно. Пробовал силы ударом с дальней дистанции Марек Гамшик, затем опасно атаковал Лоренцо Инсинье. Прессинг был на каждом участке поля.

Но со временем «Удинезе» приноровился, уверенно стал действовать в защите, а также начал нащупывать ходы в атаке. Быстрый отрыв получился в концовке тайма. Антонин Барак оставил не у дел оппонентов на правом краю поля, выдав точный прострел на Якуба Янкто. Чешский полузащитник на дальней штанге получил полную свободу действий, закатив игровой снаряд в пустой угол. «Удинезе» собирался уйти на перерыв лидируя в счёте, но Лоренцо Инсинье был против. Миниатюрный итальянец шикарно развернулся на полукруге штрафной площади, далее пробив мимо выскочившего навстречу Альбано Биссари.

На этом лихо закрученный сюжет матча только стартовал. После выхода из раздевалок команды вновь принялись показывать сумбурный футбол, который был на руку гостям из Удине. После розыгрыша углового фриульцы долго находились с мячом возле штрафной площади Рейны. Наконец последовал классный навес на Сванте Ингельссона, а тот чётко подставил ногу. Мяч влетел точно в угол, мимо опешившего Рейны. Но «Наполи» не был бы «Наполи», если не принялся вытаскивать себя за уши из трясины, в которую угодил по собственной воле.

За десять минут хозяева умудрились перевернуть ход поединка с ног на голову. В чём им очень помогли стандарты. Дважды забивали неаполитанцы после розыгрыша углового удара. Сначала Рауль Альбиоль пробил в противоход Альбано Биссари, отправив мяч точно в «девятку», а затем Лоренцо Тонелли мощнейшим ударом отправил игровой снаряд под перекладину. Между этими голами усместился мяч Аркадиуша Милика. Польский форвард в лучших традициях Левандовски сыграл на добивании после удара с острого угла Хосе Кальехона.

"Наполи" одержал волевую победу, которая позволила ему сократить отставание от «Ювентуса». Туринцы неожиданно потеряли очки в «Кротоне», что позволяет рассчитывать на возрождение интриги. Теперь между клубами из Неаполя и Турина осталось 4 очка.