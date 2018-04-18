Интриге быть? «Кротоне» отобрал очки у «Ювентуса» 

В матче 33-го тура Серии А «Кротоне» сыграл вничью с «Ювентусом».
Протокол игры
Кротоне
Ювентус
17' Алекс Сандро (0:1)
(1:1) Сими Нванкво 65'
Кордац Алекс • Фараони Марко • Чеккерини Федерико • Капуано Марко • Мартелла Бруно • Барберис Андреа • Мандрагора Роландо 36' • Стоян Адриан 77' (Сампиризи Марио (77') • Роден Маркус 87' (Айети Арлинд (87') • Сими Нванкво • Павлович Данэль
Запасные: Ицко Мариано • Тротта Марселло • Риччи Федерико • Налини Андреа • Шимич Штефан • Феста Марко • Тумминелло Марко • Крочата Джованни • Дзанеллато Никколо
Щесны Войцех • Лихтштайнер Штефан 84' • Ругани Даниэле • Бенатиа Мехди 73' • Алекс Сандро • Стураро Стефано 68' (Куадрадо Хуан (68') • Маркизио Клаудио 64' (Бетанкур Родриго (64') • Матуиди Блез • Дибала Пауло 88' (Бернардески Федерико (88') • Коста Дуглас • Игуаин Гонсало
Запасные: Хедира Сами • Барцальи Андреа • Кьеллини Джорджо • Буффон Джанлуиджи • Хёведес Бенедикт • Асамоа Квадво • Пинсольо Карло
18 апреля. Стадион «Эцио Шида» (Кротоне).
18-команда чемпионата Италии принимала действующего чемпиона, на всех порах рвущегося к очередному скудетто. Участившиеся осечки «Наполи» лишили нас чемпионской гонки — между клубами уже дистанция в шесть очков. «Кротоне» это не интересует — команда Вальтера Дзенги борется за выживание. Они на одно очко отстают от СПАЛа, который относительно недавно сумел на своем стадионе сыграть вничью с «Ювентусом» (0:0). Такой пример мог послужить хорошей мотивацией «Кротоне» перед встречей с итальянским гегемоном.
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Массимо Аллегри выпустил состав близкий к основе, в глаза бросалось лишь появление в воротах Войцеха Щесного, а также Даниэле Ругани и Стефано Стураро. «Бьянконери» начали игру в своем стиле — очень размеренно, не спеша, полностью контролируя происходящее. На правом фланге активно выглядел Штефан Лихтштайнер, несколько раз остро подававший в штрафную. Слева неплохо взаимодействовали Алекс Сандро и Дуглас Коста, организовавшие первый гол в матче. Коста выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Сандро подсек мяч головой и направил его точно в угол.
Открыв счет уже на 17-йминуте, туринцы совсем не спешили увеличивать преимущество, вальяжно перекатывая мяч на половине поля соперника. Процент владения мячом доходил до 76% времени, но моментов в матче было совсем мало. Атаки «Кротоне» случались еще реже — лишь под занавес тайма хозяева создали подобие момента, впервые потревожив польского голкипера. После перерыва хозяева предстали совсем в другом свете. Они заиграли гораздо смелей и активней. Слева на фланге неплохо выглядел Бруно Мартелла, а в атаке засверкал Нванко Сими. Сперва он запрессинговал Мехди Бенатиа, отдавшего пас назад Щесному, взявшему мяч в руки. Свободный удар «Кротоне» не реализовал, однако уже спустя несколько минут счет сравнялся.
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Нигериец Сими среагировал на отскок мяча и отличился потрясающим ударом через себя. Чудесный гол нападающего «Кротоне» вселил надежду в команду, что можно бороться даже против такого клуба, как «Ювентус». На пропущенный гол Аллегри ответил моментальной заменой — На поле вышел Родриго Бентанкур, а чуть позже и Хуан Куадрадо. Уругвайский полузащитник сразу же едва не стал автором голевой передачи — своим пасом он вывел Гонсало Игуаина на удар с одиннадцати метров, но невероятный сэйв совершил Алекс Кордац.
В последние минуты атаковал только «Ювентус», но делал это слишком банально — простыми навесами и прострелами с флангов. Несмотря на большое давление, футболисты «Кротоне» справились и отстояли одно очко. Учитывая победу «Наполи» в параллельном матче, борьба за чемпионство еще продолжается.