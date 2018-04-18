Интриге быть? «Кротоне» отобрал очки у «Ювентуса»

В матче 33-го тура Серии А «Кротоне» сыграл вничью с «Ювентусом».

Протокол игры

Кротоне

Ювентус

(1:1) Сими Нванкво 65'

18 апреля. Стадион «Эцио Шида» (Кротоне).

18-команда чемпионата Италии принимала действующего чемпиона, на всех порах рвущегося к очередному скудетто. Участившиеся осечки «Наполи» лишили нас чемпионской гонки — между клубами уже дистанция в шесть очков. «Кротоне» это не интересует — команда Вальтера Дзенги борется за выживание. Они на одно очко отстают от СПАЛа, который относительно недавно сумел на своем стадионе сыграть вничью с «Ювентусом» (0:0). Такой пример мог послужить хорошей мотивацией «Кротоне» перед встречей с итальянским гегемоном.

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Массимо Аллегри выпустил состав близкий к основе, в глаза бросалось лишь появление в воротах Войцеха Щесного, а также Даниэле Ругани и Стефано Стураро. «Бьянконери» начали игру в своем стиле — очень размеренно, не спеша, полностью контролируя происходящее. На правом фланге активно выглядел Штефан Лихтштайнер, несколько раз остро подававший в штрафную. Слева неплохо взаимодействовали Алекс Сандро и Дуглас Коста, организовавшие первый гол в матче. Коста выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Сандро подсек мяч головой и направил его точно в угол.

Открыв счет уже на 17-йминуте, туринцы совсем не спешили увеличивать преимущество, вальяжно перекатывая мяч на половине поля соперника. Процент владения мячом доходил до 76% времени, но моментов в матче было совсем мало. Атаки «Кротоне» случались еще реже — лишь под занавес тайма хозяева создали подобие момента, впервые потревожив польского голкипера. После перерыва хозяева предстали совсем в другом свете. Они заиграли гораздо смелей и активней. Слева на фланге неплохо выглядел Бруно Мартелла, а в атаке засверкал Нванко Сими. Сперва он запрессинговал Мехди Бенатиа, отдавшего пас назад Щесному, взявшему мяч в руки. Свободный удар «Кротоне» не реализовал, однако уже спустя несколько минут счет сравнялся.

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Нигериец Сими среагировал на отскок мяча и отличился потрясающим ударом через себя. Чудесный гол нападающего «Кротоне» вселил надежду в команду, что можно бороться даже против такого клуба, как «Ювентус». На пропущенный гол Аллегри ответил моментальной заменой — На поле вышел Родриго Бентанкур, а чуть позже и Хуан Куадрадо. Уругвайский полузащитник сразу же едва не стал автором голевой передачи — своим пасом он вывел Гонсало Игуаина на удар с одиннадцати метров, но невероятный сэйв совершил Алекс Кордац.

В последние минуты атаковал только «Ювентус», но делал это слишком банально — простыми навесами и прострелами с флангов. Несмотря на большое давление, футболисты «Кротоне» справились и отстояли одно очко. Учитывая победу «Наполи» в параллельном матче, борьба за чемпионство еще продолжается.