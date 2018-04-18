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Фига: что на самом этот жест означает у русских
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Фига: что на самом этот жест означает у русских 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Фига, шиш, дуля, кукиш — этот жест характерен для многих культур. Его мы показываем своему визави, когда в экспрессивной форме хотим отказать в чем-то. Но какой первичный смысл этого жеста? [С-BLOCK]
От Китая до Германии этот жест символизирует мужской детородный орган. На Руси о кукише, вероятно, узнали от приезжих немцев, которые таким вульгарным жестом пытались соблазнять русских барышень. Есть даже версия, что «фига» возникла от немецкого выражения fick-fick machen (так звучало традиционное немецкое приглашение к интимной близости). В русской традиции символ этого жеста (наверное, благодаря высокоморальным русским женщинам) трансформировался в обозначение категорического отказа. Причем со временем «фига» стала использоваться как защитное средство от нечистой силы: видимо, из-за распущенности экспаты из германских земель приравнивались к бесам.
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