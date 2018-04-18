Ещё
Путин подписал закон об институте сельских старост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал закон об институте сельских старост 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется институт сельских старост, а также расширяются возможности для схода граждан.
Документ, принятый Госдумой 27 марта и одобренный Советом Федерации 11 апреля, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Законом вводится институт старосты сельского населенного пункта, а также определяется порядок его назначения и полномочия. Выдвижение кандидатуры (досрочное прекращение полномочий) старосты сельского населенного пункта осуществляется на сходе граждан.
Для схода граждан законом также устанавливаются дополнительные возможности в части направления своих представителей в комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей руководителей территориальных органов местных администраций. Кроме того, в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» уточняется порядок проведения публичных слушаний.
Так, в поселении, где функции представительного органа осуществляет сход граждан, публичные слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым должны приниматься сходом граждан.
ТАСС: последние новости
Официальные аккаунты Госдумы в соцсетях подверглись мощной спам-атаке Глава комиссии ООН попросила у стран выделить деньги на расследование преступлений в Сирии Глава комитета Сената США удовлетворен политикой Белого дома по отношению к России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО214
СК показал результаты расследования по Скрипалям93
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Больной раком Караченцев дорого обходится жене24
Россия нашла способ защититься от санкций425
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение