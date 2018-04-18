Путин подписал закон об институте сельских старост

Документ, принятый Госдумой 27 марта и одобренный Советом Федерации 11 апреля, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Законом вводится институт старосты сельского населенного пункта, а также определяется порядок его назначения и полномочия. Выдвижение кандидатуры (досрочное прекращение полномочий) старосты сельского населенного пункта осуществляется на сходе граждан.

Для схода граждан законом также устанавливаются дополнительные возможности в части направления своих представителей в комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей руководителей территориальных органов местных администраций. Кроме того, в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» уточняется порядок проведения публичных слушаний.

Так, в поселении, где функции представительного органа осуществляет сход граждан, публичные слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым должны приниматься сходом граждан.