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Предложено применить репатриацию доходов компаний и физлиц из США
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Предложено применить репатриацию доходов компаний и физлиц из США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предложение о репатриации доходов американских компаний и физических лиц прозвучало на совещании в Госдуме с представителями деловых и экспертных кругов, посвященном подготовке законопроекта об ответных мерах на санкции США.
«В ходе заседания звучало множество предложений по расширению мер в законопроекте об ответе на санкции США. В частности, есть предложение рассмотреть возможность проведения репатриации доходов компаний и юридических лиц из США», — рассказал один из участников совещания, передает ТАСС.
В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
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