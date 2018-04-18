Ангола сообщит о статусе «Ангосата-1» на совместном с Роскосмосом брифинге 23 апреля

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Министерство телекоммуникаций и информационных технологий Анголы обнародует окончательное заключение по состоянию космического аппарата «Ангосат-1» на совместном с представителями Роскосма брифинге в Луанде 23 апреля. Об этом сообщило в среду Ангольское информационное агентство Angop.

"Апрель — период последней оценки состояния космического аппарата. В данный момент наши команды продолжают над этим работать, и результаты станут известны на пресс-конференции в понедельник", — приводит агентство слова главы министерства Жозе Карвалью да Роши. В то же время министр не подтвердил факт переговоров с российской стороной о начале работы над аппаратом «Ангосат-2».

Телекоммуникационный спутник «Ангосат-1» был запущен 26 декабря прошлого года с космодрома Байконур ракетой— носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории России

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, после возобновившихся в апреле и закончившихся неудачей попыток установить связь с ангольским спутником, специалисты пришли к выводу о его неработоспособности, но комиссия пока не сделала соответствующего заключения. В настоящее время в Анголе находится с визитом российская делегация с участием представителей Роскосмоса