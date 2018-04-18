Ещё
Ангола сообщит о статусе «Ангосата-1» на совместном с Роскосмосом брифинге 23 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ангола сообщит о статусе «Ангосата-1» на совместном с Роскосмосом брифинге 23 апреля 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министерство телекоммуникаций и информационных технологий Анголы обнародует окончательное заключение по состоянию космического аппарата «Ангосат-1» на совместном с представителями Роскосма брифинге в Луанде 23 апреля. Об этом сообщило в среду Ангольское информационное агентство Angop.
"Апрель — период последней оценки состояния космического аппарата. В данный момент наши команды продолжают над этим работать, и результаты станут известны на пресс-конференции в понедельник", — приводит агентство слова главы министерства Жозе Карвалью да Роши. В то же время министр не подтвердил факт переговоров с российской стороной о начале работы над аппаратом «Ангосат-2».
Телекоммуникационный спутник «Ангосат-1» был запущен 26 декабря прошлого года с космодрома Байконур ракетой— носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории России.
Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, после возобновившихся в апреле и закончившихся неудачей попыток установить связь с ангольским спутником, специалисты пришли к выводу о его неработоспособности, но комиссия пока не сделала соответствующего заключения. В настоящее время в Анголе находится с визитом российская делегация с участием представителей Роскосмоса.
Другой источник сообщил ТАСС о том, что российская сторона готова предложить своим партнерам изготовить «Ангосат-2» за 121 млн долл. США, на которые был застрахован первый потерянный аппарат. Ни в Роскосмосе, ни в изготовившей спутник РКК «Энергия» данную информацию не подтвердили.
ТАСС: последние новости
Официальные аккаунты Госдумы в соцсетях подверглись мощной спам-атаке Крупнейшие ТЦ Ставрополья устранили нарушения после проверок пожарной безопасности Глава комитета Сената США удовлетворен политикой Белого дома по отношению к России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО205
СК показал результаты расследования по Скрипалям93
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Больной раком Караченцев дорого обходится жене23
Россия нашла способ защититься от санкций422
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение