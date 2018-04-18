Inc. опубликовал рейтинг перспективных молодых предпринимателей

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Журнал Inc. опубликовал рейтинг Rising Stars, в который вошли 30 предпринимателей не старше 30 лет. Каждый из них — восходящая звезда бизнеса, а их компании уже добились успеха в технологиях, производстве алмазов или пчеловодстве.

В 2015 году Лэй-Кэтрин Боннер основала компанию Bee Downtown. Ее стартап убеждает корпорации с большими штаб-квартирами приютить несколько пчелиных ульев и помочь восстановить популяцию насекомых. Сейчас Боннер 25 лет, а выручка ее компании в прошлом году достигла $350 тыс. Всего компания привлекла $75 тыс. инвестиций, а в штате проекта работает четверо сотрудников. Компания сама занимается пчеловодством и добычей меда, а также обучает пчеловодству сотрудников корпораций, которые устанавливают улья на своей территории.

Йоберт Абма и Михиель Принс (обоим по 27 лет) вместе с Алексом Райсом и Мерийном Тереггеном в 2012 году основали компанию HackerOne. Их проект платит деньги хакерам, которые находят недоработки в системах безопасности таких компаний, как Starbucks , GM, Uber (всего в списке около тысячи организаций). Сервис работает по подписной модели, а стоимость подписки может доходить до десятков тысяч долларов в год. Сейчас в компании, которая в общей сложности привлекла $74 млн, трудится 120 сотрудников. В HackerOne не раскрывают выручку за 2017 год.

Адель Арчер (27 лет) в прошлом году на собственные деньги создала компанию Eterneva. Она обратила внимание, что все больше американцев выбирают кремацию вместо традиционного погребения. Ее стартап предложил клиентам по-новому почтить память усопших, превращая пепел в бриллианты. Сейчас в Eterneva работает пять человек, а выручка стартапа в 2017 году достигла $280 тыс.

В 2016 году Сици Му (28 лет) основала компанию рекомендательный сервис HelloAva, который рассказывает пользователям о средствах по уходу за кожей. Клиентам HelloAva достаточно ответить на пару вопросов чатбота о своей коже и прикрепить к диалогу свое селфи. Компания зарабатывает на продажах средств по уходу за кожей на платформе. В 2017 году выручка проекта составила $350 тыс. А за время своего существования проект привлек $1,5 млн Сухаил Доши в 2009 году создал компанию Mixpanel, которая предоставляет инструменты аналитики для мобильных и веб-приложений. Спустя несколько месяцев к нему присоединился Тим Трефрен. Сейчас Доши 29 лет, а Трефрену — 30. В штате их компании, которая с момента основания привлекла $77 млн, работает 300 человек.

Мухга Элтигани (26 лет) и Сэм Робертс (27 лет) в 2014 году создали компанию NaturAll Club. Их компания производит средства для ухода за волосами из натуральных продуктов. В прошлом году их бизнес выручил $120 тыс. А всего с момента основания компания привлекла $241 тыс.

В рейтинг Inc. также вошли сооснователи социальной сети Breaux Capital (Дерриус Куэрлес, Рас Асан и Брайан Уильямс ), которая помогает молодым афроамериканцам с финансовым образованием. Inc. включил в рейтинг Нэйтана Бэрри, создавшего компанию ConvertKit, которая предлагает маркетинговые инструменты создателям контента. Журнал также отметил сооснователей сервиса DotCom Therapy (занимается телемедициной) Эмили Пурдом и Рэйчел Робинсон.

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