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Минюст: пребывание мигрантов в транзитной зоне Шереметьево было их добровольным выбором
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Минюст: пребывание мигрантов в транзитной зоне Шереметьево было их добровольным выбором 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Нахождение семьи сирийских мигрантов в транзитной зоне аэропорта Шереметьево было их добровольным осознанным выбором и в этой связи не представляло собой лишения свободы, заявил уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин, выступая в среду в Большой палате ЕСПЧ по делу «Z. A. и другие против РФ».
10 октября 2015 года в аэропорт Шереметьево из Ирака прибыла семья сирийских курдов с четырьмя детьми. На таможне их паспорта были признаны поддельными. Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ обвинили их в попытке незаконного пересечения границы. До 20 ноября семья находилась в транзитной зоне Шеремеьево, после чего беженцы были направлены для размещения в Центр временного размещения ФМС России по Тверской области.
"В своем выступлении Михаил Гальперин обратил внимание ЕСПЧ на необходимость проводить четкие различия между беженцами, которые перемещаются в другие страны, спасаясь от войн и преследований, и лицами, покинувшими государства их национальной принадлежности исключительно в поисках экономических выгод, в том числе ради финансовой поддержки, предоставляемой беженцам в странах Европы", — говорится в сообщении.
Российский представитель указал судьям на отсутствие оснований для возложения на государство вины за пассивное и безответственное поведение заявителей, которые признали, что их стремление получить статус беженцев являлось единственным способом попасть на территорию Российской Федерации без полученных в установленном порядке въездных документов. Также суду были даны подробные разъяснения того, что нахождение заявителей в аэропорту Шереметьево было их добровольным осознанным выбором и в этой связи не представляло собой лишения свободы.
Российскую позицию поддержали власти Венгрии, которые впервые присоединились к судебному процессу в качестве самостоятельного участника на стороне РФ.
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