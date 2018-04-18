Минюст: пребывание мигрантов в транзитной зоне Шереметьево было их добровольным выбором

10 октября 2015 года в аэропорт Шереметьево из Ирака прибыла семья сирийских курдов с четырьмя детьми. На таможне их паспорта были признаны поддельными. Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ обвинили их в попытке незаконного пересечения границы. До 20 ноября семья находилась в транзитной зоне Шеремеьево, после чего беженцы были направлены для размещения в Центр временного размещения ФМС России по Тверской области

"В своем выступлении Михаил Гальперин обратил внимание ЕСПЧ на необходимость проводить четкие различия между беженцами, которые перемещаются в другие страны, спасаясь от войн и преследований, и лицами, покинувшими государства их национальной принадлежности исключительно в поисках экономических выгод, в том числе ради финансовой поддержки, предоставляемой беженцам в странах Европы", — говорится в сообщении.

Российский представитель указал судьям на отсутствие оснований для возложения на государство вины за пассивное и безответственное поведение заявителей, которые признали, что их стремление получить статус беженцев являлось единственным способом попасть на территорию Российской Федерации без полученных в установленном порядке въездных документов. Также суду были даны подробные разъяснения того, что нахождение заявителей в аэропорту Шереметьево было их добровольным осознанным выбором и в этой связи не представляло собой лишения свободы.