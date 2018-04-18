Как Гитлеру удалось получить румынскую нефть во время Второй мировой

Обычно, когда говорят, что существовал план спровоцировать Гитлера на большую войну, имеют в виду политику «умиротворения агрессора», когда сверхдержавы последовательно сдавали Германии одну позицию за другой, хотя возможностей остановить Гитлера было предостаточно.

При этом как-то в тени остается один ключевой момент. С одной стороны, все понимают, что для большой войны Германии нужна была мощная топливная база. Все знают, что такой базой для Германии стала Румыния , в которой, кстати, до сих пор добывают нефть. Характерно, что по настоящему серьезные проблемы с обеспечением немецкой армии топливом начались как раз после выхода Румынии из состава союзников Гитлера. Таким образом, роль румынской нефти признается исключительно важной, но то, как именно Гитлер эту нефть получил, остается как бы за рамками дискуссии. Этому вопросу редко уделяют внимание.

Союзник или враг?

Во главе Румынии в предвоенные годы стоял монарх Кароль II — представитель немецкого рода Гогенцоллернов-Зигмарингенов. Хотя династия немецкая, но назвать ее политику безоговорочно прогерманской никак нельзя. Возможно, это связано с тем, что значительную часть своих капиталов представители правящего рода предпочитали хранить в английских банках. Впрочем, считать немецкой династию румынских монархов можно лишь с определенными оговорками, ведь матерью Кароля II была принцесса Великобритании , а бабушкой — Великая княжна Мария Александровна (да, да, дочь российского императора Александра II). А предшественник Кароля на румынском престоле Фердинанд так вовсе выступал против Германии в Первой мировой войне. [С-BLOCK]

Что касается Кароля, то ему пришлось решать ряд сложнейших внешних и внутренних политических задач. Было видно, что Германия усиливается на глазах при полном попустительстве Англии и Франции Венгрия , имевшая территориальные претензии к Румынии, стала союзницей Германии; Чехословакия перестала существовать; проводился аншлюс Австрии , а это означало, что Германия теперь стала граничить с Румынией. Гитлер предложил Каролю поучаствовать в разделе Чехословакии, но румынский правитель на эту приманку не клюнул и отказался. Это, конечно, был вызов Гитлеру. Но демарш Бухареста отчасти был смягчен тем, что Румыния не дала разрешение Советскому Союзу прийти Чехословакии на помощь, не пропустив советские войска через свою территорию. Кароль пытался лавировать между сверхдержавами, но пространство для маневра стремительно уменьшалось, а тут еще Советский Союз заявил о своих претензиях на Бессарабию и часть Буковины.

Англия и Франция уведомили Кароля, что не гарантируют Бухаресту неприкосновенности румынских границ на востоке, где находится Бессарабия. Вот тут то и наметился поворот Бухареста в сторону Берлину, Германия получила право закупать румынскую нефть по ценам ниже мировых. Видно, что Кароль продолжал упираться, до последнего пытаясь изыскать возможности не связывать судьбу своей страны с гитлеровской Германией. Да, он шел на уступки, но Румынию при Кароле нельзя было назвать союзницей Германии.

Роль Иона Антонеску

Тем не менее политика лавирования для Бухареста не увенчалась успехом. Румыния потеряла Бессарабию и часть Буковины, отошедшие Советскому Союзу, уступила часть своей территории Венгрии и Болгарии . с 19 по 21 августа 1940 года прошли соответствующие румыно-болгарские переговоры. Причем требования Болгарии поддержали Германия, Италия , СССР и Британия. А румыно-венгерские споры «урегулировали» на Втором венском арбитраже 30 августа 1940 года. «Арбитрами» выступали, как вы наверняка уже догадались, Германия и Италия. Понятно, что деваться Каролю уже было некуда.

Также понятно, что это полностью подорвало его позиции внутри самой Румынии, чем и воспользовался Антонеску — на тот момент глава правительства. Антонеску заставил Кароля отречься от престола в пользу сына Михая, который, по сути, стал лишь прикрытием для диктатуры Антонеску. Характерно, что Гитлер посулил Антонеску пересмотр условий Второго венского арбитража, если Румыния проявит активность в войне против СССР.

Антонеску считается ставленником Гитлера. И, действительно, именно этот человек присоединил Румынию к Тройственному пакту (Германия-Италия-Япония), именно при нем в 1940 году в Румынию вошли немецкие войска под предлогом необходимости защитить нефтяной помысел, а в дальнейшем втянул Румынию в войну с СССР под лозунгом возвращения утраченных территорий. [С-BLOCK]

Итак, Антонеску Ион (румынский вариант имени Иван). Родился в офицерской семье и избрал для себя карьеру военного. Получил очень хорошее образование. Военную гимназию окончил с отличием, после чего учился в кавалерийско-пехотной школе, где был первым среди курсантов своего выпуска. Далее — учеба в элитном кавалерийском училище, и вновь он — первый ученик. Военную академию Антонеску окончил в числе лучших. В 1914 году Антонеску стал сотрудником Генерального штаба , занимался дипломатической работой, в 1919 году командовал батальоном при подавлении революции в Венгрии. Принял участие в Парижской мирной конференции. В звании полковника работал атташе в Турции , Франции, Бельгии и Британии. При этом пребывание в Британии наложило глубокий отпечаток на будущего диктатора Румынии, он впоследствии даже внедрял униформу английского образца в румынской армии. Быстро двигаясь по карьерной лестнице, Антонеску в 49 лет получил звание генерал-майора. Вскоре стал заместителем начальника, а потом и начальником Генштаба. В 55 лет (в 1937 году) возглавил министерство обороны

В это время внутри страны набирала силу организация правого толка «Железная гвардия» под руководством Корнелиу Кодряну — настоящее имя Корнелиу Зелински (наполовину поляк, наполовину немец). Несмотря на репрессии со стороны властей, последователи Кодряну успешно выступили на выборах в парламент, получив 66 депутатских мандатов из 390. Но чтобы лучше понять феномен «Железной гвардии», надо обратиться к истокам этой организации. После Первой мировой войны в Румынии резко активизировались коммунистические силы, проводились забастовки и манифестации под лозунгами «Долой короля!», «Да здравствует коммунистическая революция!» В качестве противовеса государственная власть выбрала националистов, способствовала развитию их движения, финансируя и одновременно контролируя его. Крупной фигурой среди идеологов румынского национализма был Александру Куза, профессор университета, где учился молодой Кодряну. Но если Куза тяготел к публицистике, то Кодряну был скорее человеком действия.

Румынский национализм

Впоследствии при участии Кодряну Куза создал Лигу национальной христианской защиты, и румынский национализм получил политическое оформление. Спустя некоторое время Лига приобрела значительную популярность. Но, видимо, слишком большое влияние националистов не входило в планы властей: скорее всего, по приказу сверху в среде руководителей Лиги был спровоцирован конфликт (можно сказать, на пустом месте), который привел к расколу организации. Тогда в 1927 году Кодряну объединил своих единомышленников в «Железной гвардии», которая с годами окрепла, превратившись в мощное движение.

Надо заметить, что «Гвардия» была не столько партией парламентского типа, сколько боевой группой, не гнушавшейся политическими убийствами. Она пользовалась поддержкой известных представителей интеллигенции, в числе которых, кстати, был Мирча Элиаде. Так что «гвардейцы» превратились в серьезного конкурента Кароля II, стремившегося установить режим личной диктатуры. Кодряну был знаком с Антонеску, и когда власти страны во главе с королем взяли курс на силовой разгром «Железной гвардии», Антонеску оказал содействие Кодряну. Однако это его не спасло от тюремного заключения, во время которого Кодряну и ряд других видных представителей движения были убиты. Спрашивается, кому была выгодна расправа над Кодряну, ведь мертвый вождь очевидным образом превращался в мученика, погибшего за правое дело. Не думаю, что приказ об убийстве шел от короля, вероятней всего, монарха подставили люди рангом пониже. [С-BLOCK]

Внутриполитическая ситуация резко накалилась. В ответ на убийство Кодряну и его нескольких соратников «Железная гвардия» развязала террор против тех, кого считала виновными в смерти своих лидеров. Власть ответила крутыми мерами, и вскоре несколько сот «гвардейцев» были казнены. Возмездием «Железной гвардии» стала расправа с министром внутренних дел. Понятно, что на таком фоне территориальные уступки, которые сделал Кароль, привели к настоящему взрыву в обществе. «Железная гвардия» была ослаблена репрессиями, но не разгромлена окончательно, ее идеи и символика стали символом общественного протеста против короля. Пытаясь сбить волну выступлений, Кароль согласился сформировать новое правительство, в которое вошли представители «Железной гвардии» и которое возглавил Антонеску.

Сам Кароль очень скоро едва унес ноги из страны, преследуемый «гвардейцами». А в начале 1941 года «Железная гвардия» подняла мятеж уже против Антонеску, но попытка переворота провалилась, после чего Антонеску сосредоточил в своих руках максимум власти, став главнокомандующим армии и вождем. Для Германии это означало устранение последнего препятствия на пути к началу масштабной войны. Теперь у Гитлера появилось много топлива.