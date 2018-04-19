Ещё
Германия примет более 10 тысяч мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия примет более 10 тысяч мигрантов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В ЕС заявили, что в рамках Программы переселения наиболее уязвимых групп беженцев, ФРГ окажет содействие по размещению в стране внушительного количества мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.
«Немецкое правительство всегда готово помочь, когда речь идет о международной солидарности и коллективной ответственности, — отметил комиссар ЕС по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос. — Соответствующее обязательство было дано Берлином на этой неделе. Мы уверены, что оно будет исполнено на должном уровне».
В этой связи Аврамопулос собирается сегодня встретиться в Берлине с федеральным министром внутренних дел Хорстом Зеехофером. На повестку дня, помимо благодарности за готовность принять 10.000 беженцев, встанет также и обсуждение возможной отмены Берлином пограничного контроля, введённого ещё во время обострения миграционного кризиса. «Я убеждён, что Зеехофер пойдёт мне на встречу по данной проблеме, — заявил комиссар. — Берлин же не собирается сохранить в силе это правило навсегда…».
Между тем, оптимистичный настрой Аврамопулоса разделяют далеко не все. В немецких СМИ всё чаще встречается мысль о необходимости более тщательного контроля за въезжающими в страну лицами. Кроме того, нужно учесть, что Германия только недавно объявила о продлении как минимум до мая усиленных мер в рамках проводимых пограничных проверок на границе с Австрией.
Программа переселения наиболее уязвимых групп беженцев стартовала прошлым летом. В соответствии с её планом, к осени 2019 года по меньшей мере 50 000 мигрантов, в основном из Северной Африки, должны быть размещены на территории ЕС. Программой предусмотрено выделение из бюджета организации полмиллиарда европринимающей стране на все необходимые нужды.
Парламентская газета: последние новости
Кутепов рассказал о преимуществах участия малого бизнеса в создании производств в колониях СМИ: Германия попросит США освободить ее от санкций против России В ООН заявили о необходимости визита группы по безопасности в Думу перед отправкой миссии ОЗХО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России193
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца120
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии295
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Болгария: спасибо России, но…75
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение