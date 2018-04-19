Германия примет более 10 тысяч мигрантов

ЕС заявили, что в рамках Программы переселения наиболее уязвимых групп беженцев, ФРГ окажет содействие по размещению в стране внушительного количества мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.

«Немецкое правительство всегда готово помочь, когда речь идет о международной солидарности и коллективной ответственности, — отметил комиссар ЕС по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос . — Соответствующее обязательство было дано Берлином на этой неделе. Мы уверены, что оно будет исполнено на должном уровне».

В этой связи Аврамопулос собирается сегодня встретиться в Берлине с федеральным министром внутренних дел Хорстом Зеехофером. На повестку дня, помимо благодарности за готовность принять 10.000 беженцев, встанет также и обсуждение возможной отмены Берлином пограничного контроля, введённого ещё во время обострения миграционного кризиса. «Я убеждён, что Зеехофер пойдёт мне на встречу по данной проблеме, — заявил комиссар. — Берлин же не собирается сохранить в силе это правило навсегда…».

Между тем, оптимистичный настрой Аврамопулоса разделяют далеко не все. В немецких СМИ всё чаще встречается мысль о необходимости более тщательного контроля за въезжающими в страну лицами. Кроме того, нужно учесть, что Германия только недавно объявила о продлении как минимум до мая усиленных мер в рамках проводимых пограничных проверок на границе с Австрией

Программа переселения наиболее уязвимых групп беженцев стартовала прошлым летом. В соответствии с её планом, к осени 2019 года по меньшей мере 50 000 мигрантов, в основном из Северной Африки, должны быть размещены на территории ЕС. Программой предусмотрено выделение из бюджета организации полмиллиарда европринимающей стране на все необходимые нужды.