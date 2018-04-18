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Развитие регионов — инвестиции в будущее
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Развитие регионов — инвестиции в будущее 

Sostav.ru 55 минут назад
Фото: Sostav.ru
20 апреля 2018 года в Сочи состоится Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» в поддержку государственной политики социально-экономического развития регионов.
Место проведения выбрано не случайно: Сочи — один из самых развитых региональных центров России. Целью Программы является сокращение уровня дифференциации в состоянии региональной экономики и качестве жизни населения. Cвоим опытом развития регионов поделится Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Геннадий Губин.
В рамках Форума состоится обсуждение основных вопросов регионального развития, одним из ведущих спикеров которого станет Начальник Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.
Участникам круглого стола представится возможность прослушать доклад Министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова и обсудить актуальные вопросы развития регионов.
Поддержит дискуссию топ-менеджмент головных офисов компаний «Faberlic», «МаксимаТелеком», «Группа Т-1», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», системного интегратора РТЛабс, ОСГ Рекордс менеджмент, Национальной юридической службы «Амулекс».
Основные темы обсуждения:
Цифровая экономика и Smart City: первые шаги к созданию регионов будущего;
Сфера занятости: профстажировки, стимулирование занятости молодежи, социальная занятость населения;
Региональные продукты и услуги, общественные движения и проекты: доступная среда;
Территориальный брендинг и социальная стабильность региона.
20 апреля, в Hyatt Regency Sochi, состоится одно из крупнейших мероприятий в сфере регионального развития. Ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться на Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» по ссылке.
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