Лучших врачей отметили престижной премией

В среду, 18 апреля, в Городской клинической больнице имени Боткина прошла церемония соискания ежегодной премии Москвы в области медицины. Награду получили шесть победителей.

Лучшие представители профессионального сообщества — главные внештатные специалисты городского Департамента здравоохранения, окружные специалисты различных областей медицины, молодые врачи оценили по пяти критериям 34 проекта, представленные на соискание ежегодной премии города Москвы в области медицины. Результаты тайного голосования благодаря электронной системе подсчета стали известны сразу, и на их основании выбрали шесть победи телей.

— Мероприятие в формате слушаний мы проводим уже второй год. Рассматриваются научно-практические работы, которые родились в московских врачебных коллективах совместно с вузами-партнерами, научными коллективами. Работ в этом году в два раза больше, чем в прошлом, многие из них представляют собой инновационные разработки, отличаются оригинальностью. Уверен, что у многих работ большое практическое будущее. Врач, медсестра — творческие профессии, образ жизни, когда нужно постоянно учиться. А любое обучение невозможно без научной составляющей. Это формирование московской корпоративной культуры, — сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун

Он подчеркнул, что все работы соискателей будут опубликованы в открытом доступе, что позволит врачам обменяться опытом, а москвичам — узнать о достижениях столичной медицины, доступной каждому горожанину.

— По поручению мэра Москвы мы работаем над созданием единой образовательной платформы, в том числе с использованием единой медицинской информационноаналитической системы (ЕМИАС), чтобы предоставить возможность московским медикам изучать опыт коллег, — подчеркнул Хрипун.

Больше всего баллов набрал новый метод лечения детей с недоразвитием ветви нижней челюсти Детской городской клинической больницы Святого Владимира. Как рассказал заведующий отделением детской челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Комелягин, патологии челюсти у детей сейчас встречаются достаточно часто. Во всем мире их лечат с использованием специального аппарата, однако после этого челюсть опять сокращается, и ребенка приходится оперировать повторно.

Коллектив врачей разработал и внедрил аппарат для расширения ветви нижней челюсти, позволяющий избежать повторной операции. Он не имеет аналогов в мире.

— Многие малыши с патологией челюсти не могут дышать, жевать, говорить. Раньше такие пациенты умирали, а теперь мы возвращаем их к нормальной жизни: они посещают детский сад, школу, социально адаптируются, — рассказал Комелягин.

Также в число победителей вошли Больница имени С. П. Боткина с организацией работы Симуляционного центра — учебного центра для медработников, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с использованием минимально инвазивных технологий в лечении травм, Научно-практический центр медицинской радиологии с проектом разработки, внедрения и оценки эффективности телемедицинских технологий для обеспечения качества лучевой диагностики, Станция скорой и неотложной медпомощи имени А. С. Пучкова с проектом единого городского диспетчерского центра, психиатрическая больница № 1 имени Н. А. Алексеева с проектом интеграции амбулаторной психиатрической службы в общемедицинскую сеть.

В этом году Сергей Собянин принял решение увеличить размер премии в 10 раз — до миллиона рублей. По словам награжденных, средства пойдут на научные изыскания, развитие образовательных программ в своих организациях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Мухтасарова, первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы:

— Мне отрадно осознавать, что не только сотрудники наших научно-практических центров занимаются наукой, но и сотрудники амбулаторно-поликлинического, стационарного звена. Нам есть чем гордиться — это и инновационные проекты с использованием малоинвазивных технологий, и IT-технологий, и других последних мировых достижений. Все они важны для столичной медицины. Мы движемся к реализации главной задачи — созданию в Москве лучшей в мире медицины. Наше врачебное сообщество будет развиваться, совершенствоваться дальше, что позволит включить Москву в рейтинги лучших медицинских столиц.