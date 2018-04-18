Общественная палата Самарской области поможет трудным подросткам с профориентацией 

В Самаре прошла первая встреча с несовершеннолетними, которые получили условные наказания за имущественные правонарушения. Молодежи рассказали об экономическом потенциале и ведущих предприятиях области, об истории региона и предстоящем чемпионате мира по футболу. У слушателей поинтересовались, с кем из известных и успешных людей они хотели бы встретиться, какие области профессиональной деятельности их интересуют. Инициатива общественников стала возможной благодаря поддержке регионального главка УФСИН. Встреча с подростками была также приурочена к Десятилетию детства, объявленному президентом страны.
”Если они когда-то оступились и за это понесли заслуженное наказание, то мы по линии Общественной палаты постараемся предложить им альтернативный, позитивный выход. Если у нас пойдёт диалог, то мы увидим, что в Самарской области реализуется программа ресоциализации оступившихся людей”, — отметил Павел Покровский, зампредседателя Общественной палаты Самарской области.