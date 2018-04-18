Жители Самарской области смогут сами разрабатывать экскурсионные маршруты

Жители Самарской области смогут сами поучаствовать в создании экскурсионных маршрутов. Их поддержит Общественная палата Самарской области. Чтобы получить официальный статус, экскурсии должны будут пройти проверку. Их содержание оценит экспертное сообщество. Такая практика будет действовать и в преддверии чемпионата мира по футболу и после него. Об этом сегодня рассказали на расширенном заседании региональной Общественной палаты , которое проходило в музее Алабина в честь Международного дня памятников и исторических мест.

”Группа активных граждан может выходить в соцсети и приглашать гостей города или, например, наше ученическое сообщество или родительское сообщество к проведению каких-то экскурсий. На сегодняшнем примере мы видим, что обычные люди, которые не являются даже членами Общественной палаты, уже сегодня провели на территории региона для инвалидов более 100 экскурсий”, — рассказал Павел Покровский , зампредседателя Общественной палаты Самарской области.

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