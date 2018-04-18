Ещё
Официально назван кандидат на пост главы Кубы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Официально назван кандидат на пост главы Кубы 

Украина.ру 34 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет РИА Новости.
Кандидатом на пост первого заместителя председателя Государственного совета стал Сальвадор Вальдес Меса. На посты заместителей председателя предложены Рамиро Вальдес Менендес, Роберто Томас Моралес Охеда, Гладис Мария Бехерано Портела, Инес Мария Чапман и Беатрис Томпсон Уррутия. На пост секретаря Госсовета номинирован Омеро Акоста Альварес.
Рамиро Вальдес — единственный из «исторического поколения» революционеров в списке кандидатов в руководство Госсовета.
После того, как будут зачитаны биографии кандидатов, начнется процесс голосования, в ходе которого будет избран состав Госсовета.
В среду Национальная ассамблея народной власти Кубы (парламента) избрала спикера, которым вновь стал Эстебан Ласо Эрнандес. Он получил 100% голосов.
Кроме того, депутаты избрали заместителя председателя ассамблеи, на этот пост также была переизбрана Ана Мария Мари Мачадо.
Ранее депутаты нового созыва кубинского парламента принесли присягу и вступили в свои права.
Заседание проходит в столичном Дворце съездов. Ведущие кубинские телеканалы и радиостанции ведут прямую трансляцию ключевых моментов сессии.
Нынешний депутатский корпус отличает высокое присутствие женщин (53,22% от числа всех депутатов). Более половины избраны впервые, и большинство (530 из 605) родилось уже после победы революции. Средний возраст депутатов — 49 лет.
Украина.ру: последние новости
Госдеп: США будут давить на Россию, пока Москва не сдастся Украинский след. Кто скрывает правду в деле Перепеличного – РИА Новости Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций366
Госдеп пригрозил применить силу против России456
США заявили об атаке «российских наемников»195
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение