Официально назван кандидат на пост главы Кубы

Кандидатом на пост первого заместителя председателя Государственного совета стал Сальвадор Вальдес Меса. На посты заместителей председателя предложены Рамиро Вальдес Менендес, Роберто Томас Моралес Охеда, Гладис Мария Бехерано Портела, Инес Мария Чапман и Беатрис Томпсон Уррутия. На пост секретаря Госсовета номинирован Омеро Акоста Альварес.

Рамиро Вальдес — единственный из «исторического поколения» революционеров в списке кандидатов в руководство Госсовета.

После того, как будут зачитаны биографии кандидатов, начнется процесс голосования, в ходе которого будет избран состав Госсовета.

В среду Национальная ассамблея народной власти Кубы (парламента) избрала спикера, которым вновь стал Эстебан Ласо Эрнандес . Он получил 100% голосов.

Кроме того, депутаты избрали заместителя председателя ассамблеи, на этот пост также была переизбрана Ана Мария Мари Мачадо

Ранее депутаты нового созыва кубинского парламента принесли присягу и вступили в свои права.

Заседание проходит в столичном Дворце съездов. Ведущие кубинские телеканалы и радиостанции ведут прямую трансляцию ключевых моментов сессии.

Нынешний депутатский корпус отличает высокое присутствие женщин (53,22% от числа всех депутатов). Более половины избраны впервые, и большинство (530 из 605) родилось уже после победы революции. Средний возраст депутатов — 49 лет.