Делегация Хорватии прервала визит в Сербию из-за растоптанного флага

Представители парламента Хорватии покинули Белград после оскорбительного поведения одного из депутатов парламента Сербии , который растоптал хорватский флаг.

Во время визита парламентской делегации из Хорватии в парламент Сербии местный депутат и лидер Сербской радикальной партии (СРС) Воислав Шешель сорвал флаг Хорватии в зале заседаний, бросил его на пол, топтался на нем и пытался порвать, выкрикивая при этом оскорбительные для хорватской делегации слова, сообщает Reuters

Охрана безуспешно пыталась отобрать флаг у Шешеля, которого поддержал его однопартиец. Хорватские делегаты во главе с Горданом Яндроковичем в инцидент не вмешались и покинули Белград в этот же день.

«Из-за этого акта, который серьезно подорвал достоинство Республики Хорватии … мы решили прекратить наш визит», — заявили в парламенте Хорватии.

Поведение лидера СРС было встречено критикой со стороны других представителей сербской политической элиты.

«Неуважение к государственным символам Хорватии … недопустимо, а также представляет собой оскорбление для всей сербской нации», — сказала спикер парламента Майя Гойкович , которая ранее была членом Сербской радикальной партии.

Визит парламентской делегации Хорватии в Белград является частью двухсторонних мероприятий, начатых в феврале этого года и направленных на улучшение отношений между двумя государствами, бывших врагами во время войн на территории бывшей Югославии.