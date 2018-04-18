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Делегация Хорватии прервала визит в Сербию из-за растоптанного флага
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Делегация Хорватии прервала визит в Сербию из-за растоптанного флага 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Представители парламента Хорватии покинули Белград после оскорбительного поведения одного из депутатов парламента Сербии, который растоптал хорватский флаг.
Во время визита парламентской делегации из Хорватии в парламент Сербии местный депутат и лидер Сербской радикальной партии (СРС) Воислав Шешель сорвал флаг Хорватии в зале заседаний, бросил его на пол, топтался на нем и пытался порвать, выкрикивая при этом оскорбительные для хорватской делегации слова, сообщает Reuters.
Охрана безуспешно пыталась отобрать флаг у Шешеля, которого поддержал его однопартиец. Хорватские делегаты во главе с Горданом Яндроковичем в инцидент не вмешались и покинули Белград в этот же день.
«Из-за этого акта, который серьезно подорвал достоинство Республики Хорватии … мы решили прекратить наш визит», — заявили в парламенте Хорватии.
Поведение лидера СРС было встречено критикой со стороны других представителей сербской политической элиты.
«Неуважение к государственным символам Хорватии … недопустимо, а также представляет собой оскорбление для всей сербской нации», — сказала спикер парламента Майя Гойкович, которая ранее была членом Сербской радикальной партии.
Визит парламентской делегации Хорватии в Белград является частью двухсторонних мероприятий, начатых в феврале этого года и направленных на улучшение отношений между двумя государствами, бывших врагами во время войн на территории бывшей Югославии.
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