Каким было государство до Рюрика и другие тайны Киевской Руси

«Киевская Русь» — понятие, которое сегодня подвергается многочисленным спекуляциям. Историки спорят не только от том, было ли государство с таким названием, но и кто его населял.

Откуда пошла «Киевская Русь»?

Если сегодня в России словосочетание «Киевская Русь» постепенно выходит из научного обихода, заменяясь на понятие «Древнерусское государство», то украинские историки его используют повсеместно, причем в контексте «Киевская Русь — Украина », подчеркивая историческую преемственность двух государств.

Тем не менее, до начала XIX века термина «Киевская Русь» не существовало, древние жители киевских земель и не подозревали, что живут в государстве с таким названием. Первым словосочетание «Киевская Русь» употребил историк Михаил Максимович в работе «Откуда идет русская земля», которая была закончена в год смерти Пушкина.

Важно отметить, что Максимович использовал это выражение не в значении государства, а в ряде других названий Руси — Червонной, Белой, Суздальской, то есть, в смысле географического местоположения. В том же значении его употребляли историки Сергей Соловьев Николай Костомаров . [С-BLOCK]

У некоторых авторов начала XX столетия, в том числе у Сергея Платонова Александра Преснякова , термин «Киевская Русь» стал использоваться уже в державно-политическом смысле, как именование государства восточных славян с единым политическим центром в Киеве.

Однако полноценным государством Киевская Русь стала в сталинскую эпоху. Существует любопытная история, как академик Борис Греков, работая над книгами «Киевской Русь» и «Культура Киевской Руси», поинтересовался у своего коллеги: «Вы же партийный, посоветуйте, вы должны знать, какая концепция понравится Ему (Сталину)».

Использовав термин «Киевская Русь» Греков посчитал необходимым объяснить его смысл: «В своей работе, я имею дело с Киевской Русью не в узко-территориальном смысле этого термина (Украина), а именно в том широком смысле „империи Рюриковичей“, соответствующем западноевропейской империи Карла Великого , — включающей в себя огромную территорию, на которой впоследствии образовалось несколько самостоятельных государственных единиц».

Государство до Рюрика

Официальная отечественная историография говорит, что государственность на Руси возникла в 862 году после прихода к власти династии Рюриковичей. Однако, к примеру, политолог Сергей Черняховский утверждает, что начало русской государственности следует отодвинуть, по крайней мере, на 200 лет вглубь истории.

Он обращает внимание на то, что в византийских источниках при описании жизни русов отразились явные признаки их государственного устройства: наличие письменности, иерархия знати, административное деление земель, упоминаются также мелкие князья, над которыми стояли «цари».

И все-таки несмотря на то, что Киевская Русь объединила под своей властью обширные территории, населенные восточнославянскими, финно-угорскими и балтскими племенами, многие историки склоняются к тому, что в дохристианский период полноценным государством ее назвать нельзя, так как там отсутствовали классовые структуры и не было централизованной власти. С другой стороны, это была не монархия, не деспотия, не республика, больше всего, согласно историкам, это было похоже на некое корпоративное управление.

Известно, что древние русские жили в родовых поселениях, занимались ремеслом, охотой, рыболовством, торговлей, земледелием, скотоводством. Арабский путешественник Ибн Фадлан в 928 году описывал, что русские строили большие дома, в которых проживало по 30-50 человек. [С-BLOCK]

«Археологические памятники восточных славян воссоздают общество без каких-либо явственных следов имущественного расслоения. В самых разных регионах лесостепной полосы нет возможности указать такие, которые по своему архитектурному облику и по содержанию найденного в них бытового и хозяйственного инвентаря выделялись бы богатством», — подчеркивал историк Иван Ляпушкин.

Российский археолог Валентин Седов отмечает, что появление экономического неравенства на основании существующих археологических данных установить пока невозможно. «Кажется, нет отчетливых следов имущественной дифференциации славянского общества и в могильных памятниках 6-8 веков», — заключает ученый.

Историки делают вывод, что накопление богатств и передача их по наследству в древнерусском обществе не являлись самоцелью, это видимо не было ни нравственной ценностью, ни жизненной необходимостью. Более того, накопительство явно не приветствовалось и даже порицалось.

К примеру, в одном из договоров русов с Византийским императором есть фрагмент клятвы киевского князя Святослава, рассказывающий о том, что будет в случае нарушения обязательств: «пусть будем мы золотые, как золото это» (имеется в виду золотая дощечка-подставка византийского писца). Это лишний раз показывает презренное отношение русов к золотому тельцу.

Более корректное определение политического устройства додинастической Киевской Руси — это вечевое общество, где князь находился в полной зависимости от народного собрания. Вече могло утвердить передачу власти князя по наследству, а могло и переизбрать его. Историк Игорь Фроянов отмечал, что «древнерусский князь — это не император и даже не монарх, ибо над ним стояло вече, или народное собрание, которому он был подотчетен».

Первые киевские князья

В «Повести временных лет» рассказывается о том, как живший на днепровских «горах» Кий вместе с братьями Щеком, Хоривом и сестрой Лыбедью построил на правом берегу Днепра город, названный позднее в честь основателя Киевом. Кий, согласно летописи, и был первым киевским князем. Однако современные авторы больше склоняются к тому, что история об основании города является этимологическим мифом, призванным объяснить названия киевских местностей.

Так, широкую известность получила гипотеза американо-украинского востоковеда Омельяна Прицака, который считал, что возникновение Киева связано с хазарами, а Кий как личность тождественен гипотетическому хазарскому визирю Куйе.

В конце IX века на исторической сцене Киева появляются не менее легендарные князья — Аскольд и Дир. Считается, что они были членами варяжской дружины Рюрика, которые позднее стали правителями стольного града, приняли христианство и заложили основы древнерусской государственности. Но и здесь существует немало вопросов.

В Устюжском летописном своде сказано, что Аскольд и Дир были «ни племени княжа, ни боярска, и не даст им Рюрик ни града, ни села». Историки считают, что их стремление отправиться в Киев стимулировалось желанием получить земли и княжеский титул. По мнению историка Юрия Бегунова, Аскольд и Дир, предав Рюрика, превратились в хазарских вассалов. [С-BLOCK]

Летописец Нестор пишет, что войска Аскольда и Дира в 866 году совершили поход на Византию и подвергли разграблению окрестности Царьграда. Однако академик Алексей Шахматов утверждал, что в более древних летописях, повествующих о походе на Царьград нет упоминания об Аскольде и Дире, ничего не говорится о них ни в византийских, ни в арабских источниках. «Их имена вставили позднее», — считал ученый.

Некоторые исследователи предполагают, что Аскольд и Дир правили в Киеве в разное время. Другие выдвигают версию, что что Аскольд и Дир это одно и тоже лицо. Согласно такому предположению, в древнескандинавском варианте написания имени «Haskuldr» последние две буквы «d» и «r» могли быть выделены в отдельно слово, а со временем превратиться в самостоятельную личность.

Если ознакомиться с византийскими источниками, то можно увидеть, что при осаде Царьграда летописец говорит только об одном военачальнике, правда, не называя его имени. Историк Борис Рыбаков разъяснял: «Личность князя Дира нам не понятна. Чувствуется, что его имя искусственно присоединено к Аскольду, потому что при описании их совместных действий, грамматическая форма дает нам одиночное, а не двойное число, как это должно было бы быть при описании совместных действий двоих лиц».

Киевская Русь и Хазария

Хазарский каганат считается могущественным государством, под контролем которого оказалисьважнейшие торговые пути из Европы в Азию. +В годы расцвета (в начале VIII века) территория Хазарского каганата простиралась от Черного до Каспийского моря, захватывая в том числе и нижнее Поднепровье.

Хазары совершали регулярные набеги на славянские земли, подвергая их разграблению. По свидетельству средневекового путешественника Ибрагима ибн Якуба, они добывали не только воск, меха и лошадей, но главным образом военнопленных для продажи в рабство, а также юношей, девушек и детей. Другими словами, земли Южной Руси фактически попали в хазарскую кабалу.

Однако некоторые историки не склонны преувеличивать значимость Хазарии. К примеру, Борис Рыбаков отмечал, что «отсутствие археологических следов хазарских городов делает очень неубедительными рассуждения о городском строе у хазар, а паразитарный характер государства, жившего по преимуществу за счет транзитной торговли, лишает нас возможности присоединиться к выводам о развитом феодальном строе каганата». [С-BLOCK]

Может государство хазар искали не на том месте? Публицист Александр Полюх пробует разобраться в этом вопросе. В своих исследованиях он ориентируется на генетику, в частности, на положение, согласно которому группа крови соответствует образу жизни народа и определяет этнос.

Он отмечает, что согласно данным генетики, русские и белорусы, как и большинство европейцев более чем на 90% имеют группу крови I (О), а этнические украинцы на 40% носители группы III (В). Это служит признаком народов, ведших кочевой образ жизни (сюда он относит и хазар), у которых группа крови III (В) приближается к 100% популяции.

Эти выводы во многом подкрепляются археологическими находками академика РАН Валентина Янина, который подтверждал, что Киев к моменту его захвата новгородцами (IX век) не был славянским городом, о этом также свидетельствуют и «берестяные грамоты». По словам Полюха, подозрительно совпадают по срокам завоевание Киева новгородцами и месть хазарам, осуществленная Вещим Олегом. Возможно это было одно и тоже событие? Тут он делает громкое заключение: «Киев — возможная столица Хазарского каганата, а этнические украинцы — непосредственные потомки хазар».

Несмотря на всю парадоксальность выводов, возможно, они не столь оторваны от реальности. Ведь в целом ряде источников IX века правитель русов назывался не князем, а каганом (хаканом). Наиболее раннее сообщение об этом относится к 839 году, когда, согласно древнерусским летописям, в Киев еще не пришли дружинники Рюрика.