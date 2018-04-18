Снова вместе навсегда

Императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубани 235 лет назад. Тем самым удалось решить две задачи: южная граница Российской империи достигла естественных географических рубежей, а Крымское ханство, являвшееся так долго одним из главных внешних раздражителей, было явочным порядком упразднено.

Обосновавшаяся в Крыму во второй половине XV века династия Гиреев сохранилась дольше, чем все остальные осколки империи Чингизидов. Ущерб от набегов крымцев на Московское царство в XV–XVII веках никак не меньше, чем ущерб от войн с Золотой Ордой. Кроме Руси от крымских ханов больно доставалось южным границам Речи Посполитой, молдавским и валашским княжествам.

Чтобы обезопасить свои южные границы, московские государи постоянно держали воинские контингенты в украинных (пограничных) городах. Эта мера ложилась дополнительным бременем на экономику страны. Кроме экономического урона была и очень серьезная военная угроза. Пользуясь своим выгодным положением по отношению к российскому югу и возможностью внезапных атак, крымские ханы почти во всех войнах, которые вели московские государи, открывали «второй фронт». Разумеется, долго это продолжаться не могло, и, накопив сил, Москва , а потом и Санкт-Петербург не раз пытались решить крымский вопрос раз и навсегда. Удалось это далеко не сразу.

Долгожданная виктория случилась при матушке Екатерине. Крымское ханство прекратило свое существование, юг России наконец-то обрел мир, а сам полуостров оказался настоящей жемчужиной в короне империи. Почти субтропики! Земля, которая хранила свидетельства античности. Само название ее — Таврида — содержало в себе что-то таинственное и притягательное. Скольким поколениям российских поэтов и писателей даровал вдохновение Крым! И даже Адам Мицкевич , бывший в России проездом, пленился красотой полуострова и посвятил ему цикл своих сонетов.

Впрочем, Таврида — это не только вдохновение. Край созданный самой природой для виноградарства и возделывания земли словно был наградой России за все то зло, которое причинило Крымское ханство. Увы, процесс освоения Тавриды накрепко связан с понятием «потемкинские деревни» — символа очковтирательства и изворотливого бюрократического обмана. Но не только этим вошел в историю Крым. Оборона Севастополя в 1854–1855 годах, воспетая Львом Толстым , который сам воевал на четвертом бастионе, стала таким же примером для подражания для потомков, как и подвиг 300 спартанцев. Вот что приобрела Россия.