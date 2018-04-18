Автопробег «Ралли мира» войдет в программу ПМЭФ под лозунгом «Россия и Европа вместе»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 18 апреля. / ТАСС /. Международный проект «Ралли мира», который в этом году будет проходить под лозунгами " Россия и Европа вместе" и «У стран Запада и России одна миротворческая дорога», войдет в программу Петербургского международного экономического форума. Об этом в среду в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил организатор проекта, президент фонда «Будущее Родины» Кюри Усманов.

"Ралли в этом году стартует из Монте-Карло 16 мая. Финишируем на площадке ПМЭФ. Далее — участие в культурных и спортивных мероприятиях форума. А 26 мая начнется второй этап, мы стартуем в Монако , где закончим пробег у дворца принца Альбера II, 3 июня состоится заключительная часть — торжественный концерт под флагом русской культуры", — сказал Усманов.

По словам организаторов, на автопробег заявлены редкие коллекционные старинные автомобили, такие как Buick 1947 Roadmaster, Morgan 1973, Aston Martin DB2, Morgan Threewheeler, MG Racing 1969, Rolls Royce Corniche, Citroen 1922. На данный момент свое участие в первом этапе мероприятия подтвердили князь Георгий Романов, принц Эммануэль Филиберто Савойский, князь Серж Югославский, президент компании Rolls Royce Club Azzure Жуан Анри Таменне, президент фонда князя Альбера (Монако) и другие.

На втором этапе, отмечают организаторы, количество участников увеличится — за руль ретро и спортивных автомобилей сядут российские бизнесмены. Ралли пройдет под лозунгами «Россия и Европа вместе» и «У стран Запада и России одна миротворческая дорога».

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая.