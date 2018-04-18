Ещё
Около трех тысяч военных будут уволены из ВС Турции за связи с Гюленом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около трех тысяч военных будут уволены из ВС Турции за связи с Гюленом 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Еще около трех тысяч военных будут уволены из рядов вооруженных сил (ВС) Турции по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил в среду министр обороны страны Нуреттин Джаникли.
Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.
"Мы проделали очень кропотливую работу по выявлению членов FETO. В частности, мы обнаружили около трех тысяч тайных членов этой структуры в ВС Турции. В ближайшие дни через постановления, имеющие силу закона (КНК), они будут выведены из состава ВС. Мы уже отправили соответствующий запрос в администрацию премьер-министра", — сказал Джаникли журналистам в Анкаре.
РИА Новости: последние новости
Стратегические цели России и США в Сирии не совпадают, заявили в госдепе Неизвестные избили двух евреев в кипах в Берлине Россия усилила контроль за продукцией четырех белорусских предприятий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций366
Госдеп пригрозил применить силу против России455
США заявили об атаке «российских наемников»195
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение