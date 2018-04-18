Малые города Урала сделали ставку на местные бренды

На Урале о планах побороться за федеральные деньги заявил ряд муниципалитетов. Так, в Бисерти планируют благоустроить набережную пруда, в Сысерти — центральную площадь.

Город Полевской заявил проект «Французский сад» — это парк с геометрически правильной, как в Версале, планировкой, который разобьют вокруг храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Летом прошлого года проект презентовали генконсулу Франции Екатеринбурге Эрику Мийе. Предполагается, что сад будет местом проведения концертов и пленэров, здесь установят современные скульптуры. «Французский сад» станет начальной точкой двух турмаршрутов — «Мраморного» и паломнического. Это, в свою очередь, подстегнет развитие инфраструктуры гостеприимства: в городе рассчитывают на приток инвестиций в малый и средний бизнес. По словам советника главы администрации Полевского Элимиры Самохиной, пока проект оценивается в 120 миллионов рублей, 25 миллионов из которых — частные. Он стал частью обширного плана «ребрендинга» города, включающего целый ряд проектов, признанных улучшить имидж города.

По задумке инициаторов конкурса, каждый проект должен внести лепту в повышение узнаваемости территорий. Как считает уральский предприниматель Ян Кожан, современным малым городам имеет смысл «специализироваться» на каком-то одном направлении, чтобы не конкурировать друг с другом сразу по нескольким фронтам.

— Особенно это актуально для фактически уже образовавшейся агломерации вокруг Екатеринбурга, — рассказал он на «круглом столе» «Брендинг городов: перспективы развития в условиях новой индустриализации», который на прошлой неделе прошел в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). — Имеет смысл обсудить, какое направление будет «прокачивать» каждая территория: кто туризм, кто рекреацию, кто имидж промышленного города.

Однако идея создания муниципальных брендов пока не находит широкого отклика у предпринимателей: неясно, как конкретно приступать к монетизации городских изюминок.

— Брендирование территорий интересно с точки зрения науки как тема исследований и диссертаций. Но какая связь между прекрасным брендом и выручкой конкретных отраслей, в которых заняты малые предприятия? — задается вопросом член экспертной группы АСИ по Свердловской области Александр Трахтенберг . — И, пока ее не будет, бизнес не станет работать ни на бренд, ни на стратегию.

Однако, по мнению доцента кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ Ольги Ергуновой, такие связи появятся со временем.

— Коммерческие бренды выстраиваются годами, и здесь тоже надо подождать лет 10-15, — считает она. — Все проекты, которые сейчас стартуют, — это кирпичи, из которых со временем будет построен целый дом.