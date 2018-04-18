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«Мособлэнерго» проведет майские выходные в рабочем режиме
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«Мособлэнерго» проведет майские выходные в рабочем режиме 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
АО «Мособлэнерго» не прекратит работу в майские праздники, в учреждении организовали график дежурств ответственных сотрудников, говорится в сообщении компании.
«Оперативный и оперативно-ремонтный персонал «Мособлэнерго» проведет праздничные майские выходные в рабочем режиме в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в Подмосковье. Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения в работе сетей, организован график дежурства ответственных сотрудников в аппарате управления и филиалах», — говорится в сообщении.
В период праздничных выходных АО «Мособлэнерго» минимизирует количество плановых переключений, а также введет запрет на производство ремонтных работ в электросетях компании.
«Исключение составят лишь аварийные случаи, реакция на которые должна быть максимально оперативная. Для этого во всех подразделениях компании определен порядок сбора электротехнического персонала для выполнения аварийно-ремонтных работ по восстановлению электроснабжения потребителей», — сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков.
Как сообщается в материале, в филиалах предприятия в течение ближайших полутора недель будут проведены внеплановые проверки состояния электрических сетей. Особое внимание планируется уделить перегруженному оборудованию и линиям электропередачи, исправности спецтехники и механизмов. Также пройдут проверки оснащенности персонала инвентарем, средствами защиты, экипировкой и связью.
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