«Спецавтобаза» получила очередной контракт на уборку Орла

Муниципальное предприятие «Спецавтобаза» стало единственным участником и победителем электронного аукциона по выбору подрядчика для содержания улично-дорожной сети в Орле.

Начальная цена контракта — 124,2 млн рублей. Сколько предложил МУП, на сайте zakupki.gov.ru не указано. Содержание объектов улично-дорожной сети предполагает уборку автодорог и тротуаров, содержание в чистоте остановочных павильонов, заботу об инженерных сооружениях и сети ливневой канализации, укрепление обочин щебнем, нанесение разметки на бордюрный камень и многое другое. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 30 ноября 2018 года.

Напомним, ранее «Спецавтобаза» получила контракт на уборку Орла с 1 января по 30 апреля. На это из бюджета было выделено более 110 млн рублей.

Отметим, заместитель главы администрации Орла Николай Ванифатов на апрельском заседании профильного комитета горсовета признал, что у МУПа существует проблема в логистике исполнения определенных работ. Нет там и техники, способной убирать согласно нормативам. Из имеющейся, после выезда на улицы, одна — две единицы сразу становятся на ремонт.

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