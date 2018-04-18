Малую торговлю на Урале спасут крафтовые продажи

По объему розницы Свердловская область занимает первое место в УрФО и пятое в РФ . За последние пять лет количество сетей в регионе заметно выросло, только в Екатеринбурге через магазины самообслуживания реализуется 73 процента товаров повседневного спроса. Сетевики не добрались разве что до Богом забытых деревень, местным торговцам нереально конкурировать с ними по ценам и ассортименту.

Казалось бы, мелкие магазинчики и лавки приговорены, тем не менее эксперты еще видят перспективы для их развития. Прежде всего это крафтовые продажи, формат shop-in-shop (магазин в магазине) и современные сельхозрынки под крышей торговых центров. С одной стороны, они увеличивают трафик, с другой — позволяют экономить и получать положительные эмоции от выбора товара.

— Если в третьем квартале 2016 года в режиме экономии пребывало 63 процента потребителей, то сейчас — 68: люди ищут более дешевые бренды одежды, обуви, сокращают расходы на развлечения, поездки, девайсы, бытовую технику. Реальные доходы населения упали на 1,7 процента, 50 процентов покупок совершается в рамках промоакций, — характеризует спрос Роман Андреев , региональный менеджер консалтинговой компании Nielsen.

По мнению Ильи Тыщенко, главы свердловского отделения «Опоры России», крупные игроки рынка заинтересованы в крафтовых форматах не меньше «малышей»: в торговых сетях все красиво, но одинаково, потребителю начинает надоедать. Поэтому многие гипер— и супермаркеты сегодня выделяют на своей территории зоны субаренды, где встают мясные лавки, продавцы сладкой выпечки, тандырных лепешек и т.п. Цель таких точек — не столько увеличение прибыли, сколько привлечение населения в магазин.

Еще один вариант выживания — кооперация: малые предприниматели объединяются в универмаги, арендуют большие площади в торговом центре (ТЦ), договариваются, кто что реализует. Чеки выбивают от одного юрлица, а учет товарных остатков ведут раздельно.

То, что раньше считалось «базарным колоритом», теперь маркетологи именуют формированием новых впечатлений, ставкой на экологичность и воспитанием местного патриотизма

Аким Воробьев, сотрудник консалтинговой компании «Урал-Гермес», предлагает заменить супермаркеты в торговых центрах районного масштаба на сельхозрынки.

— Наиболее распространенный «якорный» арендатор в ТЦ — продуктовый супермаркет. У него есть свои плюсы: генерация покупательских потоков, долгосрочные договоры, управленческие и эксплуатационные траты сети берут на себя. Вместе с тем они требуют низких арендных ставок, похожи друг на друга зонированием и ассортиментной линейкой, торговыми технологиями. В Екатеринбурге десятки гипермаркетов, сотни супермаркетов и всего 5-6 крупных сельхозрынков, хотя доходность современного рынка в 2-3 раза выше, даже с учетом того, что на первом этапе нужны инвестиции в оборудование, — говорит эксперт.

Рынок проигрывает магазину по широте ассортимента, зато выигрывает по глубине, что очень важно для многих потребителей, особенно для тех, кто приезжает за свежими овощами, фруктами, специями. Кроме того, здесь можно напрямую пообщаться с продавцом, который зачастую является и производителем продукции, поторговаться, попробовать товар «на зубок», прежде чем приобрести, заказать то, чего пока нет в наличии. То, что в старину считалось «базарным колоритом», теперь маркетологи именуют «формированием новых впечатлений, ставкой на экологичность и воспитанием местного патриотизма».

Открывать рынки они советуют в небольших ТЦ, площадью до 5000 квадратов, приближенных к плотной жилой застройке, с хорошей пешей и транспортной доступностью. Самые ходовые варианты: классический рынок, где часть продавцов — производители, часть — перекупщики, а также фрешмаркеты (продажи натуральных продуктов). Такие объекты уже есть в Москве Барнауле , Екатеринбурге.

Малый бизнес может развернуться и в так называемых форматах выходного дня: на ярмарках, фестивалях.

— Покупки снова стали рациональными, а визиты в ТЦ — эмоциональными. Потребление совершается как бы по ходу. Особенно заметно это в небольших городах, — отмечает Виталия Львова, гендиректор компании Promotion Realty. — Фестивали арбузов, сладостей, воздушных шаров, тематические распродажи расходов требуют немного, но создают «вау-эффект». Лучше запускать серию мероприятий — на повторные приходит больше людей.